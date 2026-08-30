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    30 августа 2026, 17:52 • Новости дня

    Актер Юра Борисов покорил купол павильона «Космос» без страховки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошел экстремальный перформанс, приуроченный к премьере фантастического фильма «Девятая планета», в рамках которого исполнитель главной роли покорил 75-метровое здание на ВДНХ.

    Российский актер Юра Борисов совершил восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ без использования страховки, передает РИА «Новости».

    Экстремальная акция была организована кинокомпанией «Централ Партнершип» в рамках третьей Московской международной недели кино.

    «В рамках III Московской международной недели кино на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».

    Исполнитель главной роли Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос», общая высота которого составляет 75 метров», – рассказали в пресс-службе компании.

    Локация для трюка была выбрана символически. По задумке организаторов, здание на время превратилось в «Девятую планету», а само восхождение стало метафорой пути главного героя фильма, которому предстоит выйти за пределы привычного мира. Сам актер признался, что всегда мечтал прикоснуться к космосу.

    Сюжет картины «Девятая планета» строится вокруг автомеханика, у которого после травмы появляются воспоминания о службе на другой планете с удивительными пейзажами, сражениями и любимой девушкой.

    Продюсер ленты Сергей Сельянов подчеркнул, что смысл перформанса заключается в отражении судьбы героя, ищущего правду за границами обыденности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Юра Борисов официально вошел в актерский состав фильма режиссера Луки Гуаданьино.

    Незадолго до этого российский артист получил приглашение в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Также актер исполнит роль русского поэта в британской романтической картине.

    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    28 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабного тестирования системы электронного голосования жители Москвы не поддержали идею переноса памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

    Более 740 тыс. человек приняли участие в тестировании дистанционного электронного голосования перед выборами, сообщается на сайте мэрии Москвы. Большинство участников высказались против возвращения памятника Александру Пушкину на его историческое место.

    Ранее с инициативой вернуть монумент на Тверской бульвар выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Общественный штаб Москвы по наблюдению за голосованием решил использовать это предложение для проверки системы ДЭГ.

    Тестирование проходило 28 августа с 08.00 до 14.00. Голосовать могли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи могли сделать выбор как онлайн, так и на 132 избирательных участках, однако большинство предпочли электронный формат. Публичные испытания системы состоялись впервые за два года и прошли в штатном режиме.

    Ранее власти Москвы решили протестировать систему электронного голосования вопросом о памятнике Пушкину.

    Центризбирком неделей ранее утвердил формы электронных протоколов для региональных избирательных комиссий.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны охвата российских спутников

    Сибига: Украина потребовала от МСЭ исключить ее из зоны спутников «Рассвет»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев направил ноту в Международный союз электросвязи, требуя вывести украинскую территорию из зоны обслуживания российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет», сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы «Рассвет» во всех частотных диапазонах», – приводит слова министра РИА «Новости».

    По его словам, соответствующая нота была передана в бюро радиосвязи МСЭ через украинское постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Киевские власти заявили, что низкоорбитальная группировка спутников может создать проблемы для ВСУ.

    Сибига призвал зарубежных партнеров Украины поддержать эту позицию в международной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    Президент Владимир Путин заявил, что процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    Испанская газета El Mundo при этом сообщила о серьезных проблемах украинской армии из-за подавления работы Starlink российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

    Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути.

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    29 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе рейда у станции московского метро силовики задержали около 140 нелегальных мигрантов, которых теперь ожидает депортация и запрет на въезд, сообщили в МВД России.

    «Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

    В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

    Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

    Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

    Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.

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    28 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона ВСУ, летевшие в направлении Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорт Жуковский перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четверг уничтожили 39 украинских беспилотников. В ночь на четверг российская ПВО сбила 267 украинских дронов.


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    29 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

    НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бригада скорой помощи Москве успешно приняла стремительные роды прямо в кабине лифта, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

    «Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

    После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

    Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

    В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

    В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

    В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.

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    27 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    Синоптик Позднякова предупредила о заморозках в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала ночные заморозки в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые осенние заморозки в Московском регионе ожидаются во второй декаде сентября, однако до этого времени жителей столицы ждет теплая погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Сейчас похоже, что если ночные заморозки и будут случаться в этом году, то это произойдет, скорее всего, во второй декаде сентября», – сказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что на текущий момент холодных ночей в Московском регионе не прогнозируется.

    Ранее метеоролог сообщала, что в первые дни сентября жителей столицы ждет комфортная погода с температурой воздуха до +25 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений. Синоптик Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе, при этом назвав слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены.

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    29 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек

    Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово, пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщили в главке МВД РФ по Московской области.

    Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.

    «В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.

    В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.

    В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    28 августа 2026, 02:58 • Новости дня
    Актер Пореченков объяснил любовь россиян к криминальному жанру

    Пореченков: Криминальный жанр отражает тягу к победе добра

    Актер Пореченков объяснил любовь россиян к криминальному жанру
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Интерес россиян к полицейским драмам объясняется стремлением к победе добра над злом и поиском ответов в моменты сложного нравственного выбора, заявил народный артист России Михаил Пореченков, в чьей фильмографии немало соответствующих работ.

    «Потому что люди стоят на грани выбора: «Да или нет, жизнь или смерть, добро или зло». Нас всегда интересует пограничное экзистенциальное состояние, и, конечно, тяга к торжеству справедливости – победе добра над злом, поэтому мы и любим такой жанр», – пояснил он РИА «Новости».

    Пореченков в четверг вечером в Москве представил полицейскую комедию «Капитан Туман», в которой сыграл главную роль капитана полиции Виталия Туманского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маковецкий объяснил, почему театр не должен подстраиваться под зрителя. Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым.  Режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.

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    27 августа 2026, 20:18 • Новости дня
    Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы одна из машин выехала на пешеходную зону, где находились люди, сообщили в столичном управлении МВД.

    Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.

    «По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте внедорожник Mercedes вылетел на тротуар.

    В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека.

    В центре Петербурга машина после ДТП травмировала пятерых пешеходов на тротуаре.

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    28 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Собянин: Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе реставрационных работ во дворце-театре усадьбы Останкино специалисты обнаружили ценные рукописные документы, проливающие свет на ранний этап строительства исторического здания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи дворца-театра были обнаружены уникальные рукописные документы конца XVIII века, сообщил Собянин в канале в Max.

    Найденные бумаги датируются 1793-1798 годами и относятся к начальному этапу строительства исторического здания. В этот период работы возглавлял главный архитектор – крепостной Павел Аргунов, а также его отец, художник Иван Аргунов, и крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

    Среди обнаруженных материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В документах упоминаются многие мастера, создававшие один из самых красивых дворцов Москвы, включая каменщиков, штукатуров, столяров и оконнишников.

    В настоящее время находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для будущей экспозиции.

    Реставрация усадьбы Останкино является одним из самых масштабных проектов столицы. Ранее в Египетском павильоне, работы над которым уже завершены, был найден театральный шлем конца XVIII века.

    В ближайшее время планируется закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.

    После завершения всех работ Дворец-театр вновь откроется для посетителей, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание реставратора прошлого века.

    Столичные археологи раскопали две уникальные монеты второй половины XVII века в Китайгородском проезде.

    Российские ученые нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

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    29 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских дронов в ночь на пятницу. При этом в течение пятницы уничтожены 112 украинских БПЛА над девятью регионами России.


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    30 августа 2026, 02:58 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – проинформировал глава города в «Максе».

    В настоящее время компетентные специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения фрагментов сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российская ПВО сбила более 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 августа 2026, 08:27 • Новости дня
    На МКС решили отправить леденцы-петушки и сладкие матрешки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставит экипажу на Международной космической станции карамель петушки Владимирские, сибирские кедровые орешки, кондитерские изделия в виде матрешек и другие сладости, сообщил заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем РАН Олег Рюмин.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-35» доставит экипажу Международной космической станции разнообразные сладости, передает ТАСС. Заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Олег Рюмин рассказал о подготовке посылки для космонавтов.

    «Как обычно везем сладости: жареные арахисовые орешки, шоколадные батончики, карамель «Раковые шейки», конфеты «Гусиные лапки», ириски «Золотой ключик», а также сибирские кедровые орешки. Потом такие кондитерские изделия в виде русских матрешек и фигурная карамель петушки Владимирские», – отметил специалист.

    Помимо общего набора, космонавт Сергей Тетерятников заказал орехи и жевательную резинку. Он также попросил отправить на Землю письмо в конверте. В настоящее время корабль «Прогресс МС-35» находится на Байконуре и готовится к запуску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический аппарат «Прогресс МС-35» успешно прошел испытания на герметичность на космодроме Байконур.

    Специальная комиссия подтвердила готовность космонавта Сергея Тетерятникова к полету в составе миссии Crew-13.

    Месяцем ранее корабль «Союз МС-29» доставил на орбиту первый в истории отечественной космонавтики гастрономический сет.

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