Сбивший пешеходов в Кызыле водитель маршрутки не имел прав

Tекст: Денис Тельманов

Виновник резонансной аварии в Кызыле не имел права перевозить людей, передает РИА «Новости». В региональном управлении МВД уточнили, что у мужчины отсутствовала разрешительная отметка для работы на пассажирском транспорте.

«У водителя есть права, но нет категории Д, которая позволяет управлять автобусом», – сообщила собеседница агентства.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. Водитель «Газели» проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе пять человек, включая детей. Всех пострадавших экстренно госпитализировали.

В настоящее время местная прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, виновник аварии в Кызыле объяснил наезд на пешеходов внезапным ухудшением самочувствия.

Годом ранее другой житель Тувы без водительских прав устроил смертельное ДТП на трассе «Енисей».

В июне текущего года водитель маршрутки в Екатеринбурге из-за проезда на красный свет травмировал пятерых человек.