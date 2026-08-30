Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

Tекст: Денис Тельманов

Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.