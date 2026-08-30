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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.

    По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.

    Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.

    Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.

    Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.

    Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.

    Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.

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    29 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, в том числе медицинские работники, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, пять человек, включая сотрудников скорой помощи, получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Все они госпитализированы.

    «При ударах ВСУ пострадали пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», – сообщили в региональном оперативном штабе.

    Уточняется, что ранения получили две женщины-фельдшера. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника местная жительница получила осколочные ранения шеи и голени. В поселке Ракитное из-за взрыва FPV-дрона также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница была ранена в Шебекино.

    Двумя днями ранее в Шебекино при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи погиб фельдшер.

    До этого в результате ударов дронов по этому приграничному городу пострадали два мирных жителя.

    Сегодня утром оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении еще пятерых человек при обстреле двух муниципалитетов.

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    29 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Фигуристка Медведева вышла замуж

    Фигуристка Медведева вышла замуж за танцовщика Гайнутдинова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

    Торжественная церемония бракосочетания проходит в субботу в Москве, передает РИА «Новости». Кадры со свадебного торжества разместили в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская.

    Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры и сейчас участвует в ледовых шоу.

    Гайнутдинову 25 лет. В 2024 году он выступал в паре с Медведевой в телепроекте «Звездные танцы» на канале ТНТ. Кроме того, фигуристка была ведущей гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии, где также выступал Гайнутдинов.

    Осенью прошлого года Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.

    Весной 2024 года фигуристка принесла публичные извинения Камиле Валиевой за ошибку в ходе YouTube-шоу.

    В феврале прошлого года российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной.

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    29 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев сообщили о рождении первенца

    Гимнастка Аверина родила сына от фигуриста Соловьева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известная российская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сообщили о пополнении в семье.

    Спортсмены стали родителями мальчика, которому решили дать имя Лев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 5.17 утра мы стали родителями», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

    Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпиады в Токио. Соловьев завоевал золото Игр в Сочи и серебро Олимпиады в Пхенчхане.

    Романтические отношения между титулованными атлетами завязались на съемках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года. В феврале прошлого года фигурист сделал предложение гимнастке во время совместного путешествия в Абу-Даби. Свадьба звездной пары состоялась 7 июля 2025 года.

    Сама спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2024 году.

    Несколькими годами ранее на олимпийского чемпиона напали трое неизвестных.

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    29 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    МЧС: Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели в Ленинградской области завершили поиски двухлетнего жителя деревни Надкопанье, его тело обнаружили в пруду недалеко от места исчезновения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

    «Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Мальчик в возрасте двух лет бесследно исчез в субботу на территории Волховского района. Инцидент произошел в деревне Надкопанье, которая располагается в непосредственной близости от рек Паша и Косопаша.

    Сразу после поступления сигнала о пропаже развернулась активная поисковая кампания. Для обследования местности были оперативно задействованы профессиональные спасатели, наряды полиции и многочисленные добровольцы.

    В июне текущего года в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома.

    Зимой следователи обнаружили тело пропавшего петербургского школьника в водоеме на территории Ленинградской области.

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    29 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    При стрельбе на охоте в Новосибирской области погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Новосибирской области во время охоты произошла стрельба, в результате которой погиб человек, еще двое участников инцидента получили ранения различной степени тяжести, сообщил Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.

    Трагический инцидент произошел на одном из озер в Мошковском районе, сообщается в канале ведомства в Max. О случившемся стало известно от участника событий, который спрятался в автомобиле.

    «Произошла стрельба во время охоты… На месте обнаружили: один человек погиб, один тяжело ранен, третий получил легкое ранение и мог передвигаться самостоятельно. Тяжелораненого оперативно эвакуировали на машине и передали бригаде скорой медицинской помощи», – сказано в публикации.

    До места происшествия спасатели добирались на двух автомобилях повышенной проходимости. Сотрудники экстренных служб оперативно связались с полицией и медиками.

    В июне текущего года в Кузбассе правоохранители задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка.

    Осенью прошлого года следователи возбудили уголовное дело после случайной гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте.

    В ноябре 2024 года в Иркутской области полицейский по ошибке застрелил человека во время загонной охоты.

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    29 августа 2026, 20:50 • Новости дня
    Средства ПВО за день сбили 85 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в субботу успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    В течение дня были перехвачены и уничтожены 85 летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Атака продолжалась с 8.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областей.

    Кроме того, беспилотники уничтожили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Напомним, 23 августа российские военные уничтожили 269 украинских беспилотников.

    В тот же день силы ПВО нейтрализовали 328 дронов над 18 регионами страны.

    Несколькими днями ранее дежурные расчеты ликвидировали 316 вражеских аппаратов.

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    29 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Кабмин утвердил ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское правительство утвердило решение о проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF на ежегодной основе, начиная с 2026 года.

    Соответствующее постановление кабинета министров размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

    Инициатором нововведения выступило профильное российское ведомство. «Принять предложение министерства промышленности и торговли Российской Федерации о ежегодном, начиная с 2026 года, проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF», – указывается в тексте документа.

    Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.

    Президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью международного сотрудничества.

    Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума в сентябре текущего года.

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    29 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Россиянин Земляков стал чемпионом Европы по скалолазанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Петр Земляков завоевал золотую медаль в лазании на скорость на чемпионате Европы по скалолазанию во французском Лавале.

    Результат отечественного спортсмена составил ровно пять секунд, передает РИА «Новости». Второе место занял француз Марсо Гарнье с результатом 5,05 секунды.

    Бронзовую награду турнира получил брат победителя Иван Земляков, который в напряженной борьбе за третье место обошел украинца Григория Ильчишина, показав время 6,25 секунды.

    В ходе соревнований, на стадии 1/8 финала, будущий чемпион Европы установил новый рекорд России, преодолев трассу за 4,86 секунды.

    Международная федерация World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года, однако в феврале 2026-го они были допущены до турниров в нейтральном статусе.

    Несколькими днями ранее отечественный гимнаст Даниил Смирнов завоевал золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе.

    В начале августа российские атлеты Никита Шлейхер и Руслан Терновой одержали победу на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже.

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    30 августа 2026, 15:51 • Новости дня
    Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса подменял отца

    Tекст: Денис Тельманов

    За рулем пассажирского автобуса, разбившегося на трассе «Кавказ», находился Акакий Топадзе, который отправился в рейс вместо своего отца.

    Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. Он поехал по маршруту вместо своего отца, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла ночью 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ».

    Пассажирский транспорт, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком «КамАЗ» и вылетел в кювет.

    В результате аварии погибли шесть человек, один из них скончался в реанимации. По данным Минздрава РФ, в больницы Ставропольского края доставили 26 пострадавших, среди которых девять детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ДТП на трассе «Кавказ» выросло до шести человек.

    Большинство пассажиров разбившегося автобуса оказались гражданами Грузии.

    Работники тбилисского автовокзала опровергли отправление этого рейса со своей станции.

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    30 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    В офисе немецкого депутата заметили кружку «Армия России»

    У немецкого политика из партии АдГ Тильшнайдера нашли кружку «Армия России»

    Tекст: Вера Басилая

    В рабочем кабинете заместителя руководителя отделения «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил, сообщает Bild.

    Немецкий политик Ханс-Томас Тильшнайдер пытался юридически заблокировать обнародование видеозаписей из своего кабинета. Журналисты заметили на кадрах предмет посуды с надписью «Армия России», передают СМИUra.ru.

    «Эта кружка просто здесь стоит. Мне ее когда-то подарили», – сказал Тильшнайдер в комментарии изданию.

    Депутат принадлежит к крылу партии, выступающему за нормализацию отношений с Москвой. После начала конфликта он посещал Россию, однако досрочно прервал визит из-за критики коллег. В октябре 2025 года политик также присутствовал на приеме в российском посольстве в Берлине по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции с «Альтернативой для Германии» из-за контактов оппозиции с российскими властями.

    Власти Германии начали прорабатывать варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы правой партии на сентябрьских земельных выборах.

    Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла поражение союзу ХДС в этом регионе.

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    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    30 августа 2026, 14:07 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску актера Игоря Кваши

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста РСФСР Игоря Кваши, установленной на доме, где он жил долгие годы.

    Памятный знак в честь Игоря Кваши появился на фасаде дома в Глинищевском переулке, где знаменитый артист прожил 55 лет, передает РИА «Новости». В торжественном мероприятии участвовали художественный руководитель театра Владимир Машков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сын актера Владимир Кваша, а также известные деятели культуры.

    «В этом году легендарному театру «Современник» исполнилось 70 лет, и мы вспоминаем величайших создателей, молодых ребят, которые, подписавшись кровью, создали нечто абсолютно новое. Из этих семерых смелых Игорь Владимирович был, наверное, самым благородным», – сказал Машков во время церемонии.

    Эрнст подчеркнул выдающийся вклад Кваши в развитие телевидения, отметив его роль в успехе программы «Жди меня». По словам руководителя телеканала, актер воспринимал свою работу как миссию, пропуская каждую историю через себя, что помогало находить потерянных людей на протяжении десятилетий.

    Мемориальная доска, созданная скульптором Александром Свиязовым и архитектором Светланой Волковой, включает портрет артиста на фоне здания «Современника» и группы молодых актеров – основателей театра.

    Игорь Кваша сыграл более 50 ролей и поставил пять спектаклей, посвятив десятилетия ежедневной работе в родном театре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил коллектив московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Позже глава государства присвоил актрисе этого учреждения Марине Нееловой звание Героя Труда.

    В начале августа художественный руководитель театра Владимир Машков рассказал российскому лидеру о посвященной театральному закулисью выставке «Наследие. Театр. Великие».

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