Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия

Tекст: Денис Тельманов

Водитель маршрутной «Газели» проигнорировал красный сигнал светофора и сбил пятерых пешеходов, среди которых были дети, передает РИА «Новости». ДТП произошло в Кызыле на перекрестке улиц Кочетова и Бухтуева.

Все пострадавшие переходили дорогу на разрешающий сигнал.

«Водитель маршрутного автобуса «Газель», следуя в западном направлении, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, среди которых были дети. В момент происшествия пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий для них сигнал светофора», – сообщили в региональном управлении МВД.

Позже виновник аварии пояснил полицейским, что во время движения почувствовал себя плохо и потерял контроль над управлением. Мужчину, как и всех сбитых пешеходов, доставили в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне маршрутный автобус в Екатеринбурге сбил пятерых пешеходов на перекрестке. Позже суд арестовал виновника этой аварии на два месяца.

В середине августа в Пермском крае рейсовый автобус с детьми перевернулся на трассе.