Неизвестные открыли огонь по прохожим на улице Марселя, есть погибший

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в ночь на 30 августа на улице Амьен недалеко от железнодорожного вокзала Сен-Шарль, передает РИА «Новости».

«По меньшей мере один человек погиб и четверо других получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в Марселе в ночь с субботы, 29 августа, на воскресенье, 30 августа», – приводит агентство сообщение французского телеканала BFMTV.

Двое злоумышленников подъехали к месту преступления на мотоцикле. После этого пассажир транспортного средства начал стрелять по группе из пяти человек. Вскоре нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

На месте происшествия скончался 20-летний юноша. Двое пострадавших в возрасте 18 и 23 лет госпитализированы с тяжелыми травмами, состояние еще одного оценивается как стабильное.

Последний участник группы сбежал до прибытия полиции. Правоохранительные органы связывают мотивы преступления с незаконным оборотом наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа неизвестный ранил из автомата шестерых человек во французской коммуне Валанс.

Месяцем ранее в северной части Марселя четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной.

В мае из-за конфликта на почве незаконного оборота наркотиков в Нанте погиб пятнадцатилетний подросток.