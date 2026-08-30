Турция направила военные корабли к месту крушения катамарана у Северного Кипра

Tекст: Елизавета Шишкова

Трагедия развернулась в полдень по местному времени, передает ТАСС. Судно катамаранного типа FiloJet направлялось из кипрского порта Гирне в турецкую провинцию Мерсин, однако по неизвестным причинам перевернулось на маршруте.

«30 августа поступила информация, что пассажирское судно FiloJet с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту, следовавшее из порта Гирне в порт Ташуджу, начало набирать воду и находится под угрозой затопления примерно в семи километрах от порта Гирне», – сообщила пресс-служба ведомства.

Власти Турции оперативно отреагировали на сигнал бедствия. В зону крушения направили четыре платформы береговой охраны, пять катеров, два вертолета и судно Aksunger-3. В министерстве добавили, что спасательную операцию усилили шестью кораблями военно-морских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром с сотнями людей на борту потерпел бедствие у побережья города Гирне.

Министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы заявил о наличии погибших и тяжелораненых среди пассажиров.

Жертвами этого крушения стали по меньшей мере шесть человек.