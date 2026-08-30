В Тбилиси не смогли установить владельца попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники автовокзала в Тбилиси не располагают информацией о принадлежности автобуса, попавшего в аварию на пути из Грузии в Москву, передает РИА «Новости». По словам одного из работников, транспортное средство не отправлялось с их станции.

«Мы знаем о случившемся, но нам неизвестно, что это за компания и откуда следовал автобус. Факт, что автобус не выезжал из нашего автовокзала», – рассказал собеседник агентства.

В ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовиком «Камаз». В результате ДТП транспортное средство съехало в кювет.

По информации Госавтоинспекции Ставрополья, погибли шесть человек, еще 38 получили ранения. Один из водителей, работающих на маршруте Тбилиси – Москва, отметил, что все автобусы из Грузии проходят строгую проверку перед рейсом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство пассажиров разбившегося автобуса оказались гражданами Грузии. Медики госпитализировали 26 пострадавших в краевые медицинские учреждения. Власти организовали пункт временного размещения для остальных пассажиров.