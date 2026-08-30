В Бахчисарайском районе Крыма загорелись два гектара горного леса

Инцидент произошел в горной местности полуострова, передает РИА «Новости». Очаг возгорания зафиксирован неподалеку от населенного пункта Красный Мак.
Представители регионального управления МЧС России оперативно прокомментировали происшествие. «Бахчисарайский район, село Красный Мак, к месту пожара прибыли силы и средства седьмой пожарно-спасательной части. Предварительно, площадь пожара – два гектара», – заявили в ведомстве.
В пресс-службе спасательного управления дополнительно подчеркнули, что обстановка на месте происшествия остается полностью контролируемой.
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