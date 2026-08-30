Иностранцы оказались на борту затонувшего у Кипра парома

Возле берегов Турецкой республики Северного Кипра потерпел крушение паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в море на расстоянии 2,5 км от города Гирне. Глава министерства транспорта Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы заявил, что в результате происшествия погибли несколько человек.
«Среди пассажиров четверо граждан ФРГ и трое иранцев», – сообщил министр.
По предварительным данным, большинство находившихся на судне людей являются гражданами ТРСК и Турции.
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция и эвакуация пострадавших на берег, среди спасенных есть тяжелораненые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Северного Кипра перевернулся паром с 279 пассажирами.
Двумя днями ранее турецкие спасатели эвакуировали тринадцать моряков с тонущего сухогруза.
В середине августа у берегов индонезийского острова Ломбок загорелось пассажирское судно.