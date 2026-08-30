Карты Google стали показывать озеро Онтарио как озеро Америка

Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу

Американист Дудаков: Переименование Онтарио в Америку ухудшит позиции Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Оттава по-прежнему отказывается идти на условия президента США Дональда Трампа в рамках торговой войны. На этом фоне глава Белого дома продолжает отчаянные попытки сколько-нибудь надавить на Канаду», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Покорителем Ирана Трамп стать не смог, сменить режим на Кубе не удалось, планы по Гренландии провалились, на украинском треке тоже нет результатов. В результате президент хочет за счет Оттавы добиться хотя бы одной победы во внешней политике, показать себя «крутым парнем», способным поставить канадцев на место», – продолжил спикер.

«Но мы видим, что эти самые канадцы не встают на место. Более того, они симметрично отвечают на тарифы и рестрикции. В итоге президенту США остается переименовывать озера, потому что по-другому победить не получается», – заметил собеседник. Политолог выразил сомнение, что эта инициатива повысит популярность Трампа среди американского электората. «В стране практически все понимают, что эти шаги главы Белого дома вызваны отчаянием», – считает спикер.

Американист спрогнозировал, что сценарий переименования озера Онтарио будет развиваться так же, как и тщетная попытка назвать Мексиканский залив Американским. «Что касается демократов, то они активно используют тему с торговой войной, обвиняя Трампа в повышенной инфляции. Учитывая товарооборот США и Канады, это болезненно сказывается на обеих сторонах», – заметил он.

Таким образом, указал политолог, происходящее является выгодной повесткой для демократов. «Не исключаю, что Трампу придется в конечном счете, что называется, сдать назад в рамках торгового противостояния с Канадой и отменять тарифы ближе к началу парламентской кампании. Иначе позиции республиканцев могут стать совсем шаткими. Впрочем, в любом случае дело идет к их болезненному поражению на выборах», – резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп переименовал озеро Онтарио – одно из пяти Великих озер на границе США и Канады – в озеро Америка. Глава Белого дома подписал соответствующий указ на фоне торговых споров Вашингтона с Оттавой. «Как вы знаете, мы переименовали Мексиканский залив, теперь он называется Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – пошутил он на встрече с журналистами в четверг.

В ответ на это представители Демократической партии США решили подготовить законопроект для отмены указа, пишет Axios. Тим Кеннеди, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, сопредседатель двухпартийной группы по вопросам северной границы, сообщил, что он «работает над документом».

Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Дебби Дингелл также планирует внести законопроект об отмене исполнительного указа Трампа, сообщает Politico. «Я считаю это полным безумием и глубоко возмущена», – так она охарактеризовала инициативу главы Белого дома.

Озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и оно сохранит название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В интернете уже запустили продажу футболок с надписями: «Озеро Америка: Департамент туризма» и «Все еще озеро Онтарио».