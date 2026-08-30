Паром с 279 пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра

Tекст: Денис Тельманов

Трагический инцидент произошел в акватории Турецкой республики Северного Кипра, передает РИА «Новости». Местная пресса сообщает о начале масштабной поисково-спасательной операции после крушения пассажирского корабля.

«Паром компании Filo Denizcilik с 279 пассажирами начал тонуть в 2-2,5 км от берега города Гирне в ТРСК. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые», – отмечает кипрское издание.

На помощь терпящим бедствие людям оперативно выдвинулись находившиеся поблизости катера.

Информацию о затоплении судна официально подтвердил министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы, добавив, что спасательные мероприятия продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа текущего года в акватории Индонезии загорелось пассажирское судно со 130 пассажирами на борту.

Днем ранее на озере Кариба в Зимбабве перевернулось судно с более чем 160 пассажирами.

В июле у берегов вьетнамского острова Фукуок опрокинулся скоростной катер с туристами.