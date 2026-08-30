Европейские страны создали образ врага в лице России для объяснения населению необходимости повышения налогов на оборону, передают «Вести».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Европа лишилась дешевого «американского зонтика» безопасности и теперь вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Этот процесс требует колоссальных финансовых затрат, что вынуждает власти увеличивать налоговую нагрузку на граждан.
«Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», – заявил Песков автору программы.
Песков заявил о мобилизации Евросоюза путем использования показной русофобии в качестве триггера.
Ранее Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о якобы существующей российской угрозе для Европы.