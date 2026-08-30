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    30 августа 2026, 14:03 • Новости дня

    Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.

    Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.

    Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.

    В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.

    28 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    Москвичи во время тестирования ДЭГ выступили против переноса памятника Пушкину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабного тестирования системы электронного голосования жители Москвы не поддержали идею переноса памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщила мэрия.

    Более 740 тыс. человек приняли участие в тестировании дистанционного электронного голосования перед выборами, сообщается на сайте мэрии Москвы. Большинство участников высказались против возвращения памятника Александру Пушкину на его историческое место.

    Ранее с инициативой вернуть монумент на Тверской бульвар выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Общественный штаб Москвы по наблюдению за голосованием решил использовать это предложение для проверки системы ДЭГ.

    Тестирование проходило 28 августа с 08.00 до 14.00. Голосовать могли совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Москвичи могли сделать выбор как онлайн, так и на 132 избирательных участках, однако большинство предпочли электронный формат. Публичные испытания системы состоялись впервые за два года и прошли в штатном режиме.

    Ранее власти Москвы решили протестировать систему электронного голосования вопросом о памятнике Пушкину.

    Центризбирком неделей ранее утвердил формы электронных протоколов для региональных избирательных комиссий.

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    29 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе рейда у станции московского метро силовики задержали около 140 нелегальных мигрантов, которых теперь ожидает депортация и запрет на въезд, сообщили в МВД России.

    «Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

    В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

    Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

    Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

    Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 05:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона ВСУ, летевшие в направлении Москвы, уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого аэропорт Жуковский перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четверг уничтожили 39 украинских беспилотников. В ночь на четверг российская ПВО сбила 267 украинских дронов.


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    27 августа 2026, 22:46 • Новости дня
    Синоптик Позднякова предупредила о заморозках в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала ночные заморозки в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые осенние заморозки в Московском регионе ожидаются во второй декаде сентября, однако до этого времени жителей столицы ждет теплая погода, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Сейчас похоже, что если ночные заморозки и будут случаться в этом году, то это произойдет, скорее всего, во второй декаде сентября», – сказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что на текущий момент холодных ночей в Московском регионе не прогнозируется.

    Ранее метеоролог сообщала, что в первые дни сентября жителей столицы ждет комфортная погода с температурой воздуха до +25 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уходящий август вошел в двадцатку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений. Синоптик Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе, при этом назвав слухи об окончании метеорологического лета в Москве преувеличены.

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    29 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек

    Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово, пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщили в главке МВД РФ по Московской области.

    Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.

    «В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.

    В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.

    В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.

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    29 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

    НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бригада скорой помощи Москве успешно приняла стремительные роды прямо в кабине лифта, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

    «Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

    После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

    Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

    В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

    В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

    В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    27 августа 2026, 20:18 • Новости дня
    Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    МВД: Легковой автомобиль вылетел на тротуар с людьми в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения двух автомобилей на юго-западе Москвы одна из машин выехала на пешеходную зону, где находились люди, сообщили в столичном управлении МВД.

    Авария произошла на юго-западе российской столицы, передает ТАСС. В результате столкновения двух легковых автомобилей одна из машин выехала за пределы проезжей части и оказалась на пешеходной зоне.

    «По предварительным данным, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из них после столкновения выехала на тротуар. В настоящее время людей осматривают врачи скорой помощи», – сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Представители оперативных служб подтвердили наличие пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Точное количество травмированных граждан в данный момент устанавливается специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кутузовском проспекте внедорожник Mercedes вылетел на тротуар.

    В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека.

    В центре Петербурга машина после ДТП травмировала пятерых пешеходов на тротуаре.

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    28 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Собянин: Уникальные рукописи найдены в ходе реставрации усадьбы Останкино

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе реставрационных работ во дворце-театре усадьбы Останкино специалисты обнаружили ценные рукописные документы, проливающие свет на ранний этап строительства исторического здания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Во время реставрации усадьбы Останкино в интерьерах Картинной галереи дворца-театра были обнаружены уникальные рукописные документы конца XVIII века, сообщил Собянин в канале в Max.

    Найденные бумаги датируются 1793-1798 годами и относятся к начальному этапу строительства исторического здания. В этот период работы возглавлял главный архитектор – крепостной Павел Аргунов, а также его отец, художник Иван Аргунов, и крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

    Среди обнаруженных материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В документах упоминаются многие мастера, создававшие один из самых красивых дворцов Москвы, включая каменщиков, штукатуров, столяров и оконнишников.

    В настоящее время находки переданы реставратору графики, который приведет их в порядок и подготовит для будущей экспозиции.

    Реставрация усадьбы Останкино является одним из самых масштабных проектов столицы. Ранее в Египетском павильоне, работы над которым уже завершены, был найден театральный шлем конца XVIII века.

    В ближайшее время планируется закончить реставрацию Итальянского павильона в западной части здания.

    После завершения всех работ Дворец-театр вновь откроется для посетителей, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание реставратора прошлого века.

    Столичные археологи раскопали две уникальные монеты второй половины XVII века в Китайгородском проезде.

    Российские ученые нашли редчайшую гробницу X века в Суздальском Ополье.

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    29 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских дронов в ночь на пятницу. При этом в течение пятницы уничтожены 112 украинских БПЛА над девятью регионами России.


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    29 августа 2026, 09:00 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Системы противовоздушной обороны сбили три направлявшихся к российской столице дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте на социальной платформе MAX проинформировал жителей об отражении атаки на город. «Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил мэр. Глава города также уточнил, что в настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов оперативно работают специалисты профильных экстренных служб, которые ликвидируют последствия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    За несколько дней до этого дежурные силы ПВО перехватили над территорией страны 396 дронов самолетного типа.

    Пятого августа средства противовоздушной обороны уничтожили 200 украинских аппаратов над регионами России.

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    27 августа 2026, 20:39 • Новости дня
    В Москве стартовал суд над матерью за убийство пятилетнего сына

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александры Шалиной, обвиняемой в расправе над малолетним ребенком в московской квартире.

    «В судебном заседании государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимой обвинение, после чего была определена очередность исследования доказательств», – сообщили РИА «Новости» в судебной инстанции.

    В настоящее время женщина находится в следственном изоляторе. По информации следственных органов, трагедия произошла в январе. Фигурантка, не желая заниматься воспитанием пятилетнего сына, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, погрузив голову мальчика в воду.

    Убедившись в отсутствии признаков жизни у ребенка, мать сама обратилась в правоохранительные органы. Подсудимая полностью признала свою вину. При этом ее адвокат Игорь Панин отметил, что психическая полноценность женщины вызывает определенные сомнения.

    В июле суд арестовал жительницу Благовещенска за жестокое убийство 12-летнего сына.

    Весной суд на Кубани вынес приговор паре за расправу над малолетним ребенком.

    В прошлом году подмосковная инстанция поместила под стражу женщину, обвиняемую в убийстве сына-инвалида.

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    28 августа 2026, 04:37 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Жуковский принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четверг уничтожили 39 украинских беспилотников. В ночь на четверг российская ПВО сбила 267 украинских дронов.


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    28 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Итоги спецпроекта «Нейроигры» подвели в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве подвели итоги спецпроекта «Нейроигры» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого десять команд-финалистов в течение восьми часов создавали игровые прототипы с использованием искусственного интеллекта.

    Победители получили 800 тыс. рублей, а команда, занявшая второе место, – 500 тыс. рублей на доработку демоверсии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Очный этап прошел в Инновационном центре «Сколково». Победила команда «Свои игры» с тренажером «Амбидекстр», развивающим оба полушария мозга. Второе место заняла команда «ГАЗ ГАЗ ШЕСТЬ СЕМЬ ТМ» с игрой «Б.А.М.» о строительстве магистрали. Третье место досталось команде «Вверх» за игру «Камень с души».

    «Сегодня в видеоигры играет большинство россиян, поэтому игры – это уже не просто развлечение, а один из самых массовых языков современной культуры. Искусственный интеллект делает доступнее вход в разработку», – отметил директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев. По его словам, небольшая команда с сильной идеей и ИИ-инструментами может быстро создать прототип.

    Директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов подчеркнул важность создания отечественных игр. По его мнению, идеи талантливых коллективов имеют потенциал не только в России, но и за рубежом. Победители смогут претендовать на поддержку от Института развития интернета, VK Play и Фонда «Сколково».

    Фонд «Сколково» готов подключить победителей к своей инфраструктуре. Директор по цифровым креативным индустриям фонда Алексей Каленчук сообщил о готовности сопровождать лучшие проекты. Участники отметили, что самым сложным было ограничение по времени, но нейросети помогли им справиться с задачами.

    В начале августа организаторы хакатона «Нейроигры» анонсировали дополнительные гранты для лучших разработчиков.

    В июне участники «Первого кубка нейроконтента» создали короткие видеоролики о технологическом будущем России.

    Осенью прошлого года московская команда «KROLIKI» выиграла контракт на 500 тыс. рублей.

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    28 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Назначен новый директор РАМТ

    Кирилл Рыбкин стал новым директором РАМТ в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский академический молодежный театр объявил о смене руководства и представил планы на предстоящий сезон, включая новые постановки на большой и камерных сценах.

    Президент РАМТ Алексей Бородин на сборе труппы сообщил о назначении Кирилла Рыбкина новым директором, передает РИА «Новости». Ранее, с 2015 года, эту должность занимала Софья Апфельбаум.

    Рыбкин работает в театре с 2006 года, а последние 10 лет был заместителем директора по работе со зрителями.

    «В новом сезоне у нас есть и изменения. Представляю вам нового директора театра Кирилла Рыбкина. Нового художественного руководителя – Марину Брусникину. От меня уже никуда не денешься. В редких случаях Министерство культуры учреждает должность президента театра. И перед вами – тот самый редкий случай», – заявил Бородин.

    В новом сезоне РАМТ готовит ряд премьер. В декабре ожидается спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» в постановке Бородина. Также на большой сцене Марина Брусникина представит «Плач в пригоршню» по роману Владимира Гуркина.

    Среди других постановок – «Дикие лебеди» и «Девочка, с которой ничего не случится».

    Театр продолжит поддерживать региональные ТЮЗы и проводить режиссерскую лабораторию. В камерных пространствах ожидаются премьеры по произведениям Мольера, Андрея Платонова и Юрия Коваля. Кроме того, РАМТ отправится на гастроли в Киров, а к труппе присоединились пять новых артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Алексей Бородин стал президентом Российского академического молодежного театра.

    Днем ранее Екатерина Сироткина возглавила Московский академический театр сатиры.

    В мае на 68-м году жизни скончался бывший актер РАМТа Вячеслав Николаев.

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