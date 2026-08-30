Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

«В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.

Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.

Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.

В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.