В попавшем в ДТП на Ставрополье автобусе находились граждане Грузии

В оперативных службах сообщили, что в салоне съехавшего в кювет транспортного средства находились иностранцы, передает ТАСС.
«Предварительно, почти все пассажиры в автобусе – граждане Грузии. Автобус грузинский, сейчас выясняется, что это был за рейс», – рассказал собеседник агентства.
В результате столкновения с грузовым автомобилем погибли шесть человек, еще 40 пассажиров пострадали. По факту трагедии возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг и нарушении правил дорожного движения.
Ход расследования обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия взят на особый контроль в прокуратуре Ставропольского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский автобус рейса Грузия – Москва врезался в попутный грузовик КамАЗ.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о госпитализации 28 пострадавших пассажиров.
Врачи оценили состояние двоих взрослых и двоих детей как тяжелое.