В попавшем в ДТП на Ставрополье автобусе находились граждане Грузии

Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

«И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.