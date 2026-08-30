Во Владимире прошел фестиваль «Русское лето» с концертом и акциями

Tекст: Елизавета Шишкова

Праздничные мероприятия во Владимире развернулись 29 августа в Ледовом дворце «Полярис», рассказали организаторы фестиваля. Дети и взрослые слушали выступления артистов, занимались спортом, писали письма бойцам СВО и оставляли на огромном баннере мечты о профессиях и будущем России. Проект «Русское лето» #ZaРоссию реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году фестиваль проходит с 1 августа по 13 сентября и охватывает 12 городов в шести федеральных округах страны. Праздничный маршрут уже прошел через Петропавловск-Камчатский, Калтан, Орел, Хабаровск, Гатчину, Биробиджан, Благовещенск и Кемерово, после чего эстафету принял Владимир. В дальнейшем маршрут продолжится через Барнаул, Сургут и Ульяновск.

Кульминацией владимирской программы стал концерт в «Полярисе», где зрители особенно тепло встретили Стаса Костюшкина. «Мы много ездим по России, много концертов даем, и я в восторге от наших городов, от людей – везде круто. Желаю Владимиру и всей стране не останавливаться ни на секунду, продолжать двигаться вверх», – сказал артист, подчеркнув, что, по его словам, таких сплоченных и честных людей больше нет ни в одной стране. Одну из его композиций украсила подтанцовка Образцового коллектива студии современного эстрадного танца «Фэнтэзи».

Мощно выступила рок-группа ОНВАРД, исполнив популярные и новые песни о Родине, ее защитниках, силе духа и ответственности за страну. Музыканты группы, за плечами которой более 90 концертов для бойцов СВО, часто выступают перед участниками спецоперации. Лидер коллектива Вячеслав Онвард отметил, что единство народа особенно ощущается и на таких концертах, и на передовой, и именно сплоченность он назвал главным козырем великой страны в борьбе с любыми врагами.

Неповторимый колорит традиций Владимирской области придали выступления местных коллективов: театра песни «Калейдоскоп», камерного хора «Распев» с солистом Евгением Будановым, музыкального театра «Разгуляй», ансамбля народной музыки «Вишенка», а также ансамбля современного танца «Баунти», певицы Вероники Мухиной и солиста Назара Шилова. Энергии добавили показательные выступления воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 7 и клуба «Буревестник», после чего зрители сделали зарядку с мастером спорта России Валерией Шахворостовой. На площадке Народного фронта горожане плели маскировочные сети, делали куклы-обереги, участвовали в акции «Письмо солдату», общались с участником СВО Евгением Копыловым и подполковником Евгением Барсуковым.

В интерактивной зоне «Мечтай в России» дети писали: «Россия, процветай!», «Великая страна», «Люблю Россию», а рядом оставляли мечты стать врачом, космонавтом, ветеринаром, тренером, певицей или фигуристкой. Надписи «Вместе мы сила!» и «Всё получится» организаторы фестиваля называют символом уверенности молодежи в будущем страны. Завершился день гимном фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию в исполнении Образцового коллектива театра песни «Амега» и студии «Фэнтэзи», под который весь зал пел вместе с артистами; партнерами проекта выступили Народный фронт, ДОСААФ России, шоу Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», движение «ЮНАРМИЯ», фонд «Защитники Отечества» и Институт социального маркетинга ИНСО.