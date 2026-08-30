Путин назвал ВЭФ уникальной площадкой для развития Дальнего Востока

Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Tекст: Вера Басилая

Путин в приветствии участникам ВЭФ заявил, что Восточный экономический форум зарекомендовал себя как пространство для конструктивного диалога бизнеса, власти и экспертов, следует из сообщения на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул значимость мероприятия для укрепления взаимовыгодных связей в логистике, промышленности и энергетике.

«За минувшие годы форум зарекомендовал себя как пространство открытого, конструктивного диалога между представителями деловых кругов, органов власти, экспертного сообщества, стал уникальной площадкой, где обсуждаются стратегические векторы развития Дальнего Востока и всей России», – отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что идеи участников воплотятся в перспективных проектах. Это поможет создать новые возможности для бизнеса и повысить качество жизни граждан в дальневосточных городах и селах.

XI Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября во Владивостоке.

Главным гостем одиннадцатого Восточного экономического форума станет президент Индонезии Прабово Субианто.

Организаторы мероприятия отметили большой интерес к событию со стороны западных компаний.

На полях форума участники планируют заключить рекордные 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.