Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж

Москва решительно поддерживает законное правительство африканского государства во главе с президентом Абдурахманом Чиани, передает МИД России. Накануне антиправительственные силы попытались атаковать ряд ключевых государственных объектов в столице страны.
Вооруженный мятеж удалось оперативно подавить силами местной армии. Значительную помощь в нейтрализации угрозы оказали бойцы Африканского корпуса Министерства обороны России. Сейчас ситуация в Ниамее полностью контролируется официальными властями.
Российские дипломаты подчеркнули готовность и дальше помогать республике в противостоянии с экстремистскими группировками. В ведомстве добавили, что деструктивные силы зачастую действуют по прямой указке бывших европейских метрополий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в столице Нигера произошли ночные вооруженные столкновения.
Во время беспорядков неизвестные попытались проникнуть в гостиницу с российскими дипломатами.
Военное руководство африканской страны поблагодарило бойцов Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.