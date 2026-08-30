Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Tекст: Вера Басилая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 30 августа прибыл с государственным визитом в Киргизию, передает РИА «Новости».

В международном аэропорту Манас лидера Китая и первую леди КНР Пэн Лиюань встретили президент Киргизии Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. В соответствии с протоколом на месте встречи вывесили государственные флаги двух стран, расстелили ковровую дорожку и выстроили почетный караул.

Девушки в национальных киргизских костюмах преподнесли высоким гостям традиционные угощения – боорсоки и мед, которые символизируют местное гостеприимство. Торжественную атмосферу дополнили выступления военного оркестра, национальных ансамблей, детского хора и молодых исполнителей. Особым символом дружбы двух народов стало исполнение детьми музыкальной композиции на киргизском и китайском языках.

Министерство иностранных дел КНР анонсировало поездку Си Цзиньпина на саммит ШОС в Бишкек.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о запланированной встрече Владимира Путина с китайским лидером на полях этого мероприятия.