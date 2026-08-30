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    30 августа 2026, 12:47 • Новости дня

    Лукьянов: Исландцы не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Исландцы, скорее всего, проголосуют против европейской интеграции, потому что не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов предположил, что граждане Исландии, вероятнее всего, проголосуют против проведения переговоров о присоединении к Европейскому союзу.

    «Это примечательный результат, потому что в Европе вроде бы сформировалась атмосфера, что без общего объединения все пропадут, скепсис неуместен», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    «Рискнем предположить, что фортеля с миграционными атаками на Испанию сыграли свою роль», – отметил автор публикации. Он добавил, что напугать жителей острова «российской угрозой» можно исключительно с помощью мощного гипноза.

    Дополнительным фактором отказа от интеграции выступает текущее экономическое положение Евросоюза. В настоящий момент оно совершенно не выглядит привлекательным для независимых государств.

    Ранее большинство жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

    Напомним, Брюссель рассматривал вариант одновременного присоединения Рейкьявика и Подгорицы к европейскому сообществу.

    Главным условием возможной интеграции исландские власти называли сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью.

    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    30 августа 2026, 08:36 • Новости дня
    Христофору: Планы ЕС по выделению денег Киеву сорваны из-за признания Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о размещении складов с боеприпасами рядом с жилыми домами под Киевом сорвали планы по приостановке масштабной финансовой поддержки со стороны Европейского союза, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Откровения главы киевского режима о военных объектах вблизи гражданской застройки изменили намерения Брюсселя, передают «Вести». Кипрский обозреватель Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube прокомментировал последствия этого шага для украинской экономики.

    «Это чудовищное преступление бросает тень на киевский режим в момент, когда ЕС готовился оказать крупную финансовую поддержку. А теперь все сорвано. Просто так деньги отдать не получится», – сказал Христофору.

    По словам эксперта, сложившаяся ситуация грозит обернуться настоящей катастрофой. Европейские чиновники, скорее всего, заморозят выделение средств до наступления более подходящего времени. Обозреватель добавил, что подобное решение было принято от полного отчаяния, однако его итоги окажутся разрушительными.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт нахождения взорвавшегося склада боеприпасов вблизи гражданской инфраструктуры.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС планирует выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета, рассчитанного на период с 2028 по 2034 год.

    В то же время ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева.

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    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

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    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

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    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

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    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

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    28 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему ЕС для Армении несбыточная мечта

    Figaro: Евросоюз для Армении несбыточная мечта

    Tекст: Катерина Туманова

    Армения пыталась поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Европой, но усилия тщетны, так как не приведут страну в состав ЕС, это останется для нее мечтой, считает Тигран Егавян, политолог, специализирующийся на теме Кавказа и Ближнего Востока.

    «Европейский союз не намерен принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия», – заявил он газете Figaro.

    Егавян отметил, что ЕС при этом заинтересован в использовании Армении в очередном противостоянии с Россией.

    Политолог сравнил ситуацию в Армении с происходящим в Молдавии: обостренная холодная война, вмешательства и со стороны России, и со стороны Запада.

    По словам эксперта, за маской суверенитета скрывается нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией.

    «Такой подход отвечает и интересам европейцев, которые в перспективе хотели бы передать управление Кавказом Турции, превратив Армению в буферное государство», – приводит «ИноСМИ» мнение Егавяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян в мае заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. Захарова заявила о циничном использовании Армении против России. Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе.


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    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

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    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

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    28 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе возобновили рост

    Стоимость газа на европейских биржах превысила отметку в 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF продемонстрировали восходящую динамику, достигнув уровня в 834 доллара за тысячу кубических метров на фоне ближневосточного конфликта.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись увеличением котировок, передает РИА «Новости».

    Ближайшие контракты прибавили более 1%, оттолкнувшись от расчетной цены предыдущего дня в 822 доллара. К утру показатель закрепился в зеленой зоне.

    Резкое удорожание энергоносителей спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Весной средние показатели выросли почти на 60%, а по итогам июля расчетная стоимость подскочила еще на 20% в месячном выражении. В конце прошлой недели котировки впервые за пять месяцев пробили уровень в 800 долларов.

    Исторический максимум на газовом рынке Европы зафиксировали в начале весны 2022 года. Тогда стоимость топлива достигала 3892 долларов за тысячу кубометров. Текущие значения остаются волатильными, но не дотягивают до рекордных показателей прошлых лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива закрепилась вблизи отметки 793 доллара за тысячу кубометров.

    В начале этой недели котировки преодолели психологический рубеж в 800 долларов.

    В середине прошлого месяца цена энергоносителя опускалась до 584 долларов.

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    28 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

    Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен о зависимости Европы от энергоресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы Еврокомиссии о зависимости европейской экономики от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости европейских стран от энергоносителей из России.

    «Капитан Очевидность евротитаника», – заявила дипломат в беседе с изданием «Комсомольская правда».

    Ранее председатель Еврокомиссии отметила, что прежняя экономическая модель Европы перестала существовать. По ее словам, эта система базировалась на дешевых энергоресурсах и открытой мировой торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии констатировала безвозвратную утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД обвинила Урсулу фон дер Ляйен в преследовании интересов финансовых элит.

    Весной Мария Захарова назвала отказ Европы от российского топлива прямым путем к блэкауту.

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    28 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Bloomberg: ЕК предложит отменить право вето при расширении Евросоюза

    Bloomberg: ЕК предложит отменить право вето на прием новых членов

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения объединения, которая предполагает отмену принципа единогласия при принятии новых государств.

    Европейская комиссия разработала план масштабного реформирования процесса расширения Европейского союза, передает ТАСС. В конце сентября инициатива будет представлена странам объединения и Европейскому парламенту.

    «Еврокомиссия готовится к глубокой реформе процесса расширения ЕС. Она представит свои предложения странам ЕС и Европарламенту в конце сентября. Проект включает все – от пересмотра необходимых для приема в ЕС реформ до использования квалифицированного большинства при принятии решений вместо принципа единогласия, чтобы избегать блокировок», – отмечает агентство Bloomberg.

    Ключевым изменением станет переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов. Это позволит исключить ситуации, когда одно государство может заблокировать присоединение новых участников к европейскому блоку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия разработала программу перехода к принятию решений квалифицированным большинством голосов.

    В Брюсселе рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий.

    Европейские политики обсуждали возможность принятия в союз новых государств без предоставления полного права голоса.

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    27 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    Швеция решила отдать Украине десять катеров береговой охраны

    Tекст: Денис Тельманов

    Стокгольм передаст Киеву десять скоростных катеров береговой охраны для проведения спасательных операций и разминирования водоемов.

    Шведские власти поручили национальной береговой охране подготовить к отправке на Украину десять плавсредств, передает ТАСС. Решение было озвучено правительственной канцелярией скандинавского государства.

    Перед отправкой с катеров демонтируют все специализированное оборудование. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям планирует задействовать полученную технику «для проведения спасательных работ на воде, включая разминирование русел рек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Военно-морские силы Украины получили от Швеции скоростные катера Combat Boat 90.

    В июле текущего года Стокгольм пообещал передать киевскому режиму 32 истребителя Gripen.

    Зимой Министерство обороны Швеции выделило 100 млн долларов на закупку американского вооружения для ВСУ.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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