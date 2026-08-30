WSJ: США заключили сделку с Венесуэлой из-за конфликта с Ираном

Tекст: Елизавета Шишкова

Вашингтон ускорил объявление о нефтяном соглашении с Каракасом из-за затяжного конфликта с Ираном и предстоящих выборов в Конгресс, передает ТАСС.

В администрации президента Дональда Трампа считали необходимым срочно сообщить о сделке «на фоне непопулярной затяжной войны с Ираном, которая ударила по мировым поставкам энергоносителей».

Перед промежуточными выборами американскому лидеру было важно продемонстрировать способность защитить граждан от потрясений на Ближнем Востоке. Переговоры длились несколько месяцев, сопровождаясь визитами чиновников в Каракас.

В пятницу Трамп сообщил о договоренности, передающей под контроль США более 65 млрд баррелей из нефтяных резервов Венесуэлы. Соглашение охватывает разработку 17 месторождений с участием американской стороны через долю в компании North American Blue Energy Partners.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США вела переговоры о приобретении доли в нефтяных ресурсах Венесуэлы.

Президент Дональд Трамп объявил о заключении крупнейшего в истории соглашения.

Уполномоченный президента республики Делси Родригес подтвердила планы по освоению 17 стратегических месторождений.