Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Российский лидер позвонил белорусскому коллеге, чтобы лично передать теплые пожелания в связи с его личным праздником, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения», – отметили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге по случаю его дня рождения.
До этого Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево.
Накануне Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Россию.