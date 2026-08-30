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    30 августа 2026, 12:24 • Новости дня

    Россияне Петров и Штыль выиграли золото чемпионата мира в каноэ-двойках

    Tекст: Вера Басилая

    Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль финишировали первыми на дистанции 500 метров, опередив соперников из Бразилии и Венгрии на чемпионате мира по гребле в Польше.

    Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата мира в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, передает ТАСС. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, преодолели дистанцию за одну минуту и 39,23 секунды.

    Второе место занял бразильский экипаж Габриэла Ассунсао и Джекки Насименто, уступивший лидерам 0,58 секунды. Бронзовые медали достались венгерским гребцам Криштофу Коллару и Иштвану Юхасу с отставанием в 0,80 секунды.

    24-летнему Петрова эта победа принесла шестой титул чемпиона мира. Его напарник, 40-летний серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Штыль, завоевал золотую медаль мирового первенства в 19-й раз. Турнир завершится 30 августа.

    В июне российские каноисты завоевали золото на чемпионате Европы в Португалии.

    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    30 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»

    Анпилогов: Идея Киева ограничить работу спутников «Рассвет» обречена на провал

    Эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Евгений Поздняков

    Требование Украины исключить ее территорию из зоны обслуживания российских спутников «Рассвет» нереализуемо как технически, так и организационно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Киев направил соответствующую ноту в Международный союз электросвязи (МЭС).

    «Запретить спутникам считывать данные с какого-то определенного диапазона – невозможно. Речь идет о направленном сигнале, который поступает напрямую в приемник аппарата с той территории, которая попадает в угол обзора механизма», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «То есть отследить, где именно и в какое время происходит контакт между спутником и данными с поверхности Земли нельзя даже чисто с технической точки зрения. К тому же и сам Международный союз электросвязи (МЭС) не обладает полномочиями что-либо запрещать суверенным государствам», – говорит он.

    МЭС при этом выполняет вполне конкретные технические функции, связанные с международной координацией связи. «Это консультативная международная структура, которая помогает странам регулировать использование радиочастотного спектра и спутниковых орбит, чтобы избежать аварий и помех. Кроме того, союз разрабатывает рекомендательные стандарты спутников для обеспечения бесперебойной связи», – добавляет собеседник.

    «На этом полномочия МЭС заканчиваются. Украина пытается превратить заведомо неполитическую площадку в арену для идеологических баталий, что, впрочем, у нее вряд ли получится, поскольку сам метод организации этой структуры не предполагает диалога с государствами, за исключением оформления рекомендательных нот», – уточняет эксперт.

    «Но даже если бы МЭС имел право что-либо запретить России, то большим вопросом стала бы реализация подобной меры. Как, например, заставить ВС РФ отказаться от использования получаемых со спутника данных? Какие рычаги давления у данной структуры имеются на нашу армию? Никаких», – заключил Анпилогов.

    Ранее Украина потребовала от МЭС вывести территорию страны из зоны обслуживания российской группировки спутников «Рассвет». Соответствующую ноту в организацию направил глава МИД Украины Андрей Сигиба. Он также призвал союзников Киева по всему миру поддержать данную инициативу.

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» еще в конце июля. Первую же «партию», в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты. Неслучайно уже тогда агентство Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект на тот момент выглядел скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около одной тысячи км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

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    29 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В российских школах снизилось число отстающих учеников

    Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет

    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет показатель неуспеваемости среди учащихся школ в России снизился с 25% до 15%, следует из данных выставки «Единая школа – единая страна» в Московском педагогическом государственном университете.

    Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».

    Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.

    На ваш взгляд
    Вы бы хотели заново прожить школьные годы?



    Результаты

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.

    Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.

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    29 августа 2026, 19:10 • Новости дня
    Суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд вынес решение об аресте двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье.

    Две несовершеннолетние девочки взяты под стражу по делу о жестоком убийстве 12-летнего подростка в деревне Кабаново, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

    «Суд арестовал обеих девочек», – сказал собеседник агентства.

    Напомним, накануне полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве ребенка.

    В середине августа суд отправил двоих приморских подростков в спецшколу за расправу над ровесницей.

    Днем позже в Ростовской области правоохранители заключили под стражу подозреваемого в смертельном ранении школьницы.

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    29 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Telegraph: Российская ракета «Бандероль» заблокировала украинские порты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование Россией новейшей крылатой ракеты «Бандероль» сыграло решающую роль в блокировке портовой инфраструктуры на Украине, пишет британское издание The Daily Telegraph.

    По версии The Daily Telegraph, с конца июля эти боеприпасы «превратили черноморское побережье Украины в смертельно опасную зону, закрытую для грузовых судов», передает ТАСС. В результате в Черноморске и Одессе коммерческое судоходство практически остановилось.

    Президент Ассоциации украинских портов Дмитрий Баринов сообщил, что с 20 июля по 20 августа из Одессы выходило в среднем лишь одно судно в сутки. Ранее этот показатель достигал восьми кораблей.

    Зарубежные журналисты отмечают резкое падение экспорта зерна, обеспечивающего 60% всех экспортных доходов Киева. В первой половине августа поставки сократились на 75% в годовом исчислении. Экономисты прогнозируют, что к концу года страна может потерять 1,5% ВВП из-за простоя черноморских гаваней.

    Ранее французское издание Le Monde сообщило о полной парализации работы крупных портов Украины.

    Систематические российские удары в четыре раза сократили объемы перевозок через черноморский коридор.

    Крупные торговые суда перестали заходить в гавани Большой Одессы.

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    29 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, в том числе медицинские работники, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, пять человек, включая сотрудников скорой помощи, получили ранения при атаках со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Все они госпитализированы.

    «При ударах ВСУ пострадали пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи», – сообщили в региональном оперативном штабе.

    Уточняется, что ранения получили две женщины-фельдшера. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате детонации беспилотника местная жительница получила осколочные ранения шеи и голени. В поселке Ракитное из-за взрыва FPV-дрона также пострадала женщина, ей оказали медицинскую помощь. Еще одна мирная жительница была ранена в Шебекино.

    Двумя днями ранее в Шебекино при атаке украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи погиб фельдшер.

    До этого в результате ударов дронов по этому приграничному городу пострадали два мирных жителя.

    Сегодня утром оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении еще пятерых человек при обстреле двух муниципалитетов.

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    29 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе рейда у станции московского метро силовики задержали около 140 нелегальных мигрантов, которых теперь ожидает депортация и запрет на въезд, сообщили в МВД России.

    «Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

    В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

    Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

    Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

    Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.

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    29 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Умер сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны» актер Максимов
    Умер сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны» актер Максимов
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался известный по сериалу «Обратная сторона Луны» актер Сергей Максимов, сообщила вдова артиста.

    Известный российский артист и клоун ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной творческой карьеры в отечественном кино и цирке, передает ТАСС. Максимов скончался утром 29 августа.

    «Он умер сегодня утром», – сообщила агентству вдова артиста.

    Сергей Максимов родился в Москве 5 августа 1946 года. Он получил образование в Творческой мастерской клоунских жанров, а также окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Долгие годы артист работал клоуном-акробатом в Союзгосцирке.

    За время своей карьеры деятель искусств принял участие в создании более 20 картин. Зрителям он запомнился по ролям в проектах «Доктор Живаго», «Страна Чудес», «Летучая мышь», «Охотники за бриллиантами» и «Десантный Батя».

    В июле водолазы обнаружили тело погибшего актера Александра Высоковского.

    В апреле на 63-м году жизни умер актер и режиссер дубляжа Сергей Быстрицкий.

    В марте скончался украинский артист Владимир Комаров.

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    29 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Фигуристка Медведева вышла замуж

    Фигуристка Медведева вышла замуж за танцовщика Гайнутдинова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

    Торжественная церемония бракосочетания проходит в субботу в Москве, передает РИА «Новости». Кадры со свадебного торжества разместили в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская.

    Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры и сейчас участвует в ледовых шоу.

    Гайнутдинову 25 лет. В 2024 году он выступал в паре с Медведевой в телепроекте «Звездные танцы» на канале ТНТ. Кроме того, фигуристка была ведущей гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии, где также выступал Гайнутдинов.

    Осенью прошлого года Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.

    Весной 2024 года фигуристка принесла публичные извинения Камиле Валиевой за ошибку в ходе YouTube-шоу.

    В феврале прошлого года российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной.

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