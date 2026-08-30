Минздрав: 26 человек госпитализированы после ДТП с автобусом на Ставрополье

Tекст: Елизавета Шишкова

«По оперативным данным, в больницы Ставропольского края госпитализированы 26 пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе 9 детей. Состояние двоих взрослых и двоих детей врачи оценивают как тяжелое», – сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Еще 14 пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, получили помощь амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую поддержку, при этом проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кавказ».

Число жертв этой автомобильной аварии выросло до шести человек.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о госпитализации 28 пострадавших.