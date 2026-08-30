Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

Tекст: Елизавета Шишкова

Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

«Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.