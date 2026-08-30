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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня

    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства* должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках

    Аракчи: США пытаются манипулировать энергорынками в личных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская разведка располагает данными о попытках американских властей манипулировать мировыми ценами на энергоресурсы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, разведывательные службы Тегерана выявили масштабные попытки американского руководства влиять на стоимость энергоресурсов через средства массовой информации, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что подобные действия направлены на извлечение личной выгоды американскими чиновниками.

    «Наши разведывательные данные свидетельствуют о масштабных попытках манипулировать энергетическими рынками. Представители правительства США используют доверчивые СМИ для влияния на цены в личных целях... Сторонники Израиля также, используя оптимистичные прогнозы, разжигают войну», – заявил министр.

    Ранее Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    Экономист Игорь Юшков объяснил нынешнюю эскалацию лоббистскими усилиями западных энергетических компаний.

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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

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    28 августа 2026, 23:54 • Новости дня
    Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива

    Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана заявляют, что полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат его контролировать, предлагая возможность прохода по нему судам, которые согласуют это с Тегераном.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана отвергли заявления США об открытии Ормузского пролива, назвав их попыткой контролировать цены на нефть и скрыть, по их словам, неудачи США.

    В заявлении говорится, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся военные действия США против Ирана и не будут выполнены соответствующие обязательства, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе.  Президент США назвал Ормузский пролив американской территорией. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.


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    27 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе

    МИД: Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил МИД.

    Представители России и Ирана провели переговоры, в центре которых оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вопросы судоходства в стратегически важном регионе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров дипломаты затронули вопросы региональной безопасности. «Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Особое внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе. Дипломаты обменялись мнениями с учетом договоренностей между Ираном и Оманом о правилах судоходства в этой стратегически важной зоне.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о допуске в эту акваторию исключительно торговых кораблей.

    Тегеран и Маскат договорились об использовании единого среднего коридора для транзита.

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    27 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана

    Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.

    По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.

    Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.

    В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.

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    29 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Axios: Минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов

    Tекст: Катерина Туманова

    Из более чем 200 объектов, извлеченных военными США из Ормузского пролива, минами оказались 11 предметов, узнал портал Axios.

    «Более 200 объектов, похожих на мины, были сметены с основного судоходного канала пролива. Американские официальные лица заявляют, что только 11 из них были настоящими минами, и лишь немногие были правильно установлены», – сказано в материале Axios.

    По данным американских чиновников, в последние недели движение танкеров по южному каналу увеличилось до 20-30 судов каждую ночь, перевозящих в среднем 9-10 млн баррелей. Это примерно половина довоенного объема.

    По словам главы Центрального командования США адмирала Брэда Купера, американская армия достигла в Ормузе важной вехи, освободив международный маршрут от мин. Он заявил о полном разминировании Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.

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    27 августа 2026, 23:22 • Новости дня
    В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу

    Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Будущее судоходства в стратегически важном Ормузском проливе будет зависеть от успешности переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Manar.

    «В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.

    Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.

    При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями, а также «ни капли нефти» при продолжении экономической войны. США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.


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    27 августа 2026, 16:15 • Новости дня
    Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном

    Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и  Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».

    «Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.

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    27 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Израильская армия разбомбила оружейные склады «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиация Израиля нанесла прицельные удары по объектам шиитского движения в районе Набатии после запуска заминированных дронов в сторону военнослужащих, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия обороны Израиля поразила арсеналы шиитского движения на ливанской территории, передает ТАСС. Поводом для ответных действий стала попытка нападения на военных с использованием двух заминированных аппаратов.

    «В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы». Удары были нанесены в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой по солдатам ЦАХАЛ, действовавшим на хребте Али-эт-Тахер в зоне безопасности», – сообщила армейская пресс-служба. Информации о пострадавших с израильской стороны нет.

    В военном ведомстве подчеркнули, что не позволят противнику причинять вред мирным жителям и солдатам. Командование намерено и дальше решительно действовать для устранения любых возникающих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники.

    В начале июля авиация ЦАХАЛ осуществила серию точечных атак по позициям радикальной группировки на юге Ливана.

    В июне ливанские боевики выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям.

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    27 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Дохи и Тегерана провели переговоры о создании безопасного судоходного коридора и разминировании Ормузского пролива для снижения напряженности в регионе, сообщили в МИД Катара.

    Встреча премьер-министра и главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с руководителем иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи прошла в четверг в Тегеране. Дипломаты двух стран также рассмотрели возможность реализации совместного проекта, направленного на разминирование этой стратегически важной акватории, передает РИА «Новости».

    «Встреча также затронула продолжающиеся обсуждения предложенной временной рамочной договоренности, которая включает создание временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив и соглашение о реализации совместного проекта по разминированию пролива», – говорится в сообщении катарского МИД.

    Стороны уделили внимание последним событиям в регионе, обсудив усилия по снижению напряженности и созданию условий для диалога. Глава правительства Катара подчеркнул важность уважения суверенитета соседних государств, обеспечения свободы судоходства и продолжения дипломатических усилий.

    В свою очередь, Аракчи выразил благодарность Дохе за активную роль в поддержке регионального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители Ирана и Омана провели переговоры о создании аналогичного временного коридора.

    Власти этих двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов.

    В МИД Катара назвали оманско-иранские договоренности важным шагом для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

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    28 августа 2026, 01:07 • Новости дня
    Президент Сирии назначил советником экс-главу курдских сил Абди

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа назначил своим советником экс-главу курдских с Мустафу Халила Абди.

    «Президент Ахмед аль-Шараа издал Указ № 164 от 2026 года назначает Мустафу Халила Абди, известного как Мазлюм Абди, советником президента Республики», –  передает агентство SANA.

    Мазлюм Абди ранее возглавлял курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС), о роспуске которого было объявлено 25 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе курдские «Силы демократической Сирии»  согласились на поэтапное вхождение в состав сирийской армии. Тогда же аш-Шараа издал указ, подтверждающий, что курдские граждане являются неотъемлемой и подлинной частью сирийского народа.

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    27 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от Израиля прекратить атаки на Сирию

    Небензя: Россия призывает Израиль прекратить атаки на Сирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности призвал израильское руководство остановить агрессивные действия против Сирии.

    Дипломат отметил, что удары по сирийской территории создают серьезные препятствия для стабилизации ситуации в стране, передает ТАСС.

    «Нельзя не замечать целый ряд серьезных вызовов и препятствий на пути усилий сирийского народа и властей страны по надежной стабилизации», – подчеркнул Небензя. Он указал на недавние атаки, включая удары по авиабазе Абу-Духур в провинции Идлиб 18 августа и атаку беспилотника в районе Бейт-Джин, где пострадали мирные жители.

    Российский постпред добавил, что силовые акции ЦАХАЛ и оккупация сирийской территории нарушают международное право и суверенитет Сирии. Небензя также напомнил руководству Израиля о необходимости выполнения Соглашения о разъединении сил от 1974 года.

    Напомним, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии осудил эти воздушные удары.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

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