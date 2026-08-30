Румынская оппозиция начала сбор подписей для импичмента президента Дана

Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать

Суд в Нью-Йорке признал невиновной мать, убившую двоих своих детей

Судебная инстанция признала 26-летнюю женщину неподсудной по причине психиатрического заболевания, передает The New York Post. Трагедия произошла в 2022 году в семейном приюте, где американка зарезала трехлетнего Дейшона и 11-месячного Октавиуса. Экспертиза установила наличие у обвиняемой острого психоза в момент совершения преступления.



Согласно заключениям специалистов, во время преступления женщина находилась в состоянии послеродового психоза и была оторвана от реальности. Психиатр Эрик Голдсмит, обследовавший Флеминг по запросу обвинения, заявил, что она страдала галлюцинациями, была убеждена в скором конце света и считала, что в ее тело вселился дух.

Эксперты со стороны защиты пришли к аналогичным выводам. В их заключении отмечалось, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или «очищения» детей.

До трагедии женщина в течение двух месяцев проходила лечение в больнице Куинса. Ей диагностировали тяжелое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Однако, как следует из материалов дела, она не принимала лекарства в соответствии с предписаниями врачей и ежедневно употребляла марихуану, что могло усугубить ее состояние.

Вечером 26 ноября 2022 года сотрудник приюта вызвал полицию после того, как из квартиры Флеминг стали поступать вода и дым. Правоохранители обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, и доставили ее в больницу. Погибших детей первоначально не нашли – они находились под грудой одежды в ванной.

Позднее отец младшего ребенка обнаружил обоих мальчиков без признаков жизни и вызвал полицию. Флеминг, которой на тот момент было 22 года, предъявили обвинения в убийстве первой степени.

В ходе нынешнего разбирательства прокуратура отказалась настаивать на уголовном наказании, указав, что судебное преследование матери не сможет предотвратить подобные трагедии. «Уголовное преследование матерей не предотвращает и не может предотвратить подобные преступления, однако общественное обсуждение этой проблемы, возможно, способно это сделать», – заявила помощник окружного прокурора Бронкса Тиффани Уичман.

При этом освобождать Флеминг пока не планируют. Ее должны повторно обследовать назначенные судом психиатры. Следующее заседание назначено на 18 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о дальнейших мерах и возможной опасности женщины для окружающих. Не исключается, что она проведет в психиатрическом учреждении месяцы или даже годы.

Отец погибшего младшего ребенка заявил в суде, что простил Флеминг. «Она хороший человек», – сказал он, добавив: «Она была заботливым человеком. Она любила детей».

Дело Флеминг получило особое внимание на фоне другого громкого процесса в США – дела Линдси Клэнси из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих своих детей. В ее случае также рассматривается версия о тяжелом послеродовом психозе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение выбросившего из окна малолетнюю дочь мужчину. Осенью прошлого года следователи завершили расследование дела об убийстве матерью троих детей в Канске в состоянии психического расстройства. В августе того же года столичная прокуратура сообщила о признании невменяемым убившего жену и сына москвича.