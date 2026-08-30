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    30 августа 2026, 09:29 • Новости дня

    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, отметив его вклад в развитие двусторонних отношений и защиту интересов страны на международной арене.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет вы неустанно трудитесь на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской Беларуси и защите ее интересов на международной арене», – следует из телеграммы Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул личный вклад белорусского лидера в укрепление дружественных связей между Москвой и Минском, а также в развитие институтов Союзного государства.

    «Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», – заявил Путин.

    В завершение послания президент России пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на государственном посту.

    Накануне Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии нерешенных вопросов между двумя странами.

    Путин сообщил об активной работе России и Белоруссии на международной арене.

    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

    Путин: В интернете много инфомусора и недостоверных вещей

    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений. По его словам, одной из важных задач учителя становится помощь молодежи в оценке и отборе информации.

    Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».

    «Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.

    Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

    Журналист Евгений Поддубный предложил ввести в учебных заведениях уроки информационной гигиены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила потребление цифрового мусора с жевательной резинкой для сознания.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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    29 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    29 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поддержал инициативу по формированию профильного центра, который займется комплексным сохранением наследия и исторической правды о героях специальной военной операции.

    «Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет. Ведомства работают, каждый по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен. Мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Подобная организация поможет объединить разрозненные усилия различных ведомств, считает президент.

    Президент подчеркнул, что сохранение памяти о бойцах СВО имеет большое общественное значение. Путин поблагодарил волонтеров, занимающихся этой работой, назвав ее благородной и важной миссией.

    «Хочу Вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто этим занимается. Благородная миссия, и очень важная, нужная и полезная», – заявил российский лидер.

    По словам Путина, работу по сохранению памяти об участниках специальной военной операции нельзя ограничивать образовательными учреждениями. Он отметил, что в этом процессе должна участвовать вся система государственной власти – от федерального уровня до региональных и местных органов.

    «Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям», – сказал президент.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    Ранее в августе российский лидер призвал изучать историю спецоперации в отечественных школах.

    В июне президент пообещал продолжить работу по увековечиванию имен героев России.

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    29 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом

    Путин: Никакие технологии не смогут заменить учителя

    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никакие новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить профессию учителя, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    Путин заявил об этом в субботу во время визита в Московский педагогический государственный университет в преддверии Дня знаний, передает РИА «Новости».

    «Никакие современные средства, а они, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, они, конечно, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника», – сказал глава государства на встрече с педагогами.

    Путин отметил, что сомнения в необходимости учителей возникали еще с появлением книг, а позже – телевидения и интернета. Однако миссия педагога заключается не только в передаче знаний, но и в обучении самостоятельному мышлению. Задача наставника – помочь молодому поколению ориентироваться в информационном поле и находить действительно важное, подчеркнул президент.

    Ранее Владимир Путин призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

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    29 августа 2026, 23:54 • Новости дня
    Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился
    Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию, сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

    «И для всех, кто субботней ночью следит за политической повесткой: визит Первого в Россию завершен», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лукашенко прилетел в Россию с рабочим визитом.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Во время этих переговоров глава Белоруссии заявил об отсутствии нерешенных двусторонних вопросов.

    В пятницу глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии в Москве.

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    29 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют усилить внимание к педагогическим кадрам, в том числе за счет возвращения отдельных положительных практик советского периода и создания системы постоянного профессионального развития учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

    Глава государства напомнил о подписанном в июле указе, который закрепляет статус педагога и предусматривает комплекс мер поддержки работников сферы образования.

    «Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается, но все-таки мы хотели, чтобы и внимание к учителю, и поддержка по всем направлениям была повышена», – сказал Путин на встрече, кадры которой опубликовал Кремль в Max.

    Глава государства отметил важность возвращения к положительным практикам советского времени. В качестве примера он привел присвоение педагогам звания ветерана труда.

    Кроме того, новые инициативы включают обеспечение постоянного доступа к различным источникам информации. Также планируется организовать непрерывную систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

    В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания ветерана труда педагогам со стажем от 25 лет.

    Российский лидер поручил правительству разработать единый образец удостоверения преподавателя.

    Глава государства гарантировал работникам образовательных учреждений защиту жизни и здоровья.

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    29 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД: Россия расценит угрозы Запада Белоруссии как вызов Союзному государству

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные агрессивные действия западных стран против Минска будут расцениваться Москвой как непосредственная опасность для Союзного государства и повлекут совместное реагирование, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Российская Федерация воспринимает любое давление на Белоруссию как угрозу собственной безопасности, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин подчеркнул, что Москва внимательно следит за действиями европейских государств.

    «Нам, безусловно, приходится учитывать все риски, связанные с провокационной политикой западных соседей. Угрозы нашему ближайшему союзнику будут расцениваться как вызов всему Союзному государству и непосредственно России в полном соответствии с российско-белорусским межгосударственным Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», – сказал он.

    Ранее стало известно о размещении немецких подразделений радиоэлектронной борьбы на территории Литвы прямо у белорусских рубежей. По оценке дипломата, такие шаги свидетельствуют о курсе Европы на милитаризацию. В ответ Москва и Минск готовы задействовать алгоритм совместной защиты всеми имеющимися силами.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в конфликт.

    Глава МИД Сергей Лавров призвал давать решительный отпор посягательствам на безопасность Союзного государства.

    В прошлом году белорусский парламент одобрил ратификацию двустороннего договора о гарантиях безопасности.

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    29 августа 2026, 15:31 • Новости дня
    В МИД сообщили о готовности России и Белоруссии противостоять НАТО

    Галузин: Россия и Белоруссия подготовились к любым действиям НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Минск подготовились к любым сценариям развития событий на фоне масштабного военно-политического давления и гибридных угроз со стороны НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что Москва и Минск готовы к любым вариантам развития ситуации на фоне действий Североатлантического альянса. Об этом передает РИА «Новости».

    «Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки», – отметил дипломат.

    По его словам, именно на подготовку к защите от потенциальной агрессии были направлены совместные учения «Запад-2025». В ходе этих маневров отрабатывались ключевые элементы обороны Союзного государства. Кроме того, замглавы МИД напомнил о прошедших в мае первых совместных учениях по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

    Ранее Галузин заявил о готовности использовать ядерный арсенал для защиты территорий Союзного государства от сил НАТО.

    Российское внешнеполитическое ведомство назвало размещенное в Белоруссии тактическое ядерное оружие надежным противовесом Североатлантическому альянсу.

    Галузин заявил, что Россия расценит угрозы Запада Белоруссии как вызов Союзному государству.

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    30 августа 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин: Россия занимает второе место в мире по запасам угля
    Путин: Россия занимает второе место в мире по запасам угля
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке угля, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем шахтера.

    «Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент добавил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля, третье по объемам экспорта и шестое по добыче. Внутренние потребности страны в коксующемся и энергетическом топливе при этом полностью обеспечены, подчеркнул он.

    «Несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке», – сказал Путин.

    В 2025 году профильные предприятия удержали объем добычи на отметке в 440 млн тонн. Кроме того, компании продолжают повышать производительность труда, которая за последние пять лет выросла на 18%. Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

    В преддверии Дня шахтера в ЛНР прошли торжественные мероприятия, объединившие награждение передовиков производства и чествование ветеранов угольной отрасли.

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    29 августа 2026, 16:32 • Новости дня
    Лукашенко сообщил об объединении усилий с Россией в микроэлектронике

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Белоруссия разрабатывают новые форматы взаимодействия для ускоренного развития высокотехнологичной отрасли и обеспечения технологического суверенитета, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил перспективы развития микроэлектроники на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». Накануне этот вопрос также поднимался в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    «Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике», – сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что данная сфера уже занимает значительное место во взаимном товарообороте.

    Президент Белоруссии напомнил о недавнем визите первого вице-премьера Дениса Мантурова, подчеркнув наличие серьезных компетенций у обеих сторон.

    По его словам, государства не останутся без необходимых товаров и быстро выйдут на новый уровень производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии встретились в неформальной обстановке в подмосковном Ново-Огарево.

    Несколькими днями ранее Александр Лукашенко вручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову орден Дружбы народов.

    В начале года белорусский лидер рассказал о деталях разговора с Владимиром Путиным о производстве 7-нанометровых чипов.

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    29 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице Гуревич

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с преподавателями признался, что хотел бы больше заботиться о своем первом педагоге Вере Гуревич.

    Путин в субботу провел встречу с преподавателями и учащимися педагогических классов, передает РИА «Новости». Во время беседы один из учителей географии подчеркнул, что глава государства служит примером уважительного отношения к наставникам, постоянно заботясь о своей школьной учительнице Вере Гуревич.

    «Недостаточно (уделяю внимания)», – ответил российский лидер.

    Вера Гуревич является первой учительницей президента. В мае Путин пригласил ее на парад Победы в Москву, предложив остаться в столице еще на несколько дней. Тогда глава государства лично заехал за ней и организовал ужин в Кремле.

    В мае Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве. На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.

    Сама преподавательница выразила гордость за своего знаменитого ученика.

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