Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его дня рождения.

«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас с днем рождения. На протяжении многих лет вы неустанно трудитесь на посту главы государства, способствуя успешному социально-экономическому развитию братской Беларуси и защите ее интересов на международной арене», – следует из телеграммы Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул личный вклад белорусского лидера в укрепление дружественных связей между Москвой и Минском, а также в развитие институтов Союзного государства.

«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», – заявил Путин.



В завершение послания президент России пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на государственном посту.

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