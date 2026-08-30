Жертвами наводнения в Непале стали 734 человека

Tекст: Антон Антонов

Спасательные службы Непала продолжают поисковую операцию после катастрофического наводнения, обрушившегося на северные районы страны в среду, передает ТАСС.

По данным управления, спасены 8 186 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2,5 тыс. человек до сих пор считаются пропавшими без вести, включая 588 иностранцев.

К поисково-спасательным работам привлечены почти 20 тыс. человек. Неопознанные тела размещены в 11 больницах разных округов, их фотографируют и регистрируют, а данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Из-за нехватки мест в моргах в некоторых районах приняли решение захоронить неопознанных погибших.

В долине, через которую прошла волна паводка, скопилось около 14-15 м ила и обломков, угроза повторного наводнения сохраняется. В отдельных районах страны начались дожди, вызвавшие новые подтопления и оползни, нарушено движение на основных автомагистралях, особенно сильно пострадал округ Расува. Метеорологи прогнозируют на ближайшие сутки обильные дожди и снегопады в горах, власти призывают жителей проявлять осторожность на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай сообщил, что после схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, в том числе с тремя гражданами России.

Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.