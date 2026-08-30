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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня

    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

    27 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»

    Наводнение в Непале назвали каскадной катастрофой

    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    @ Ap Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Ученые назвали разрушительное наводнение на севере Непала «каскадным событием», при котором одно природное явление могло запустить цепочку других. По предварительной версии специалистов, катастрофический паводок мог начаться с обрушения ледника в Гималаях, после чего произошли сход ледово-каменной лавины и прорыв образовавшейся на реке плотины.

    Наводнение произошло в среду в районе реки Бхотекоши у границы Непала с Тибетом. В результате стихии погибли более 350 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них оказались иностранные туристы. По данным министерства туризма Непала, неизвестной оставалась судьба 403 туристов, включая 341 иностранца.

    По мнению исследователей, масштаб наводнения не соответствует обычному дождевому паводку, пишет Scientific American. Перед катастрофой в пострадавшем районе не фиксировалось значительных осадков.

    Основная версия специалистов связана с обрушением крупного участка ледника на высоте около 5,2 тыс. метров. Согласно спутниковым снимкам, ледовая масса сорвалась и упала более чем на 1,2 тыс. метров в долину. Это могло вызвать мощную лавину из льда и горных пород.

    Предположительно, примерно в 20 километрах выше границы Непала и Тибета лавина перекрыла русло реки. За образовавшейся преградой начала накапливаться вода, после чего ледово-каменная плотина разрушилась и вниз по течению хлынул мощный поток.

    Специалисты отмечают, что подобные явления называют каскадными, поскольку первоначальная природная опасность становится причиной последующих. В данном случае обрушение ледника могло спровоцировать лавину, та – перекрытие реки, а разрушение временной плотины – масштабный паводок.

    Ученые отмечают, что каскадные катастрофы практически невозможно прогнозировать – для этого необходимо понимать, какая причина может спровоцировать цепь стихийных бедствий, где каждое усиливает предыдущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    28 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин в Бишкеке встретится с Си Цзиньпином и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках визита на саммит ШОС в Киргизии проведет серию двусторонних встреч с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат, передает ТАСС.

    «Лидеры двух стран обсудят самые важные вопросы международной повестки дня», – сообщил Ушаков. По его словам, переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном состоятся 1 сентября.

    По итогам саммита ШОС, который проходит в год 25-летия организации, планируется подписать более 20 документов, включая бишкекскую декларацию. Россия примет председательство в объединении в 2027-2028 годах.

    Также 31 августа Путин примет участие в церемонии открытия Всемирных Игр кочевников. На саммите объявят, что следующие игры пройдут в 2028 году в Казани.

    После Бишкека президент выступит 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума с большой речью. Позже Путин и Си Цзиньпин увидятся на саммите БРИКС в Нью-Дели и форуме АТЭС в Шэньчжэне.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе двусторонних контактов Владимира Путина в Бишкеке.

    МИД КНР подтвердил поездку Си Цзиньпина на встречу лидеров стран ШОС.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.

    Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.

    «Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.

    Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.

    Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.

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    28 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Туриста из России убили в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный злоумышленник зарезал молодого мужчину из России, который прибыл на территорию грузинской столицы всего два дня назад, сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

    Трагедия разыгралась в пятницу, преступник поспешно скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости». По словам очевидцев, смертельный конфликт мог начаться в местном магазине Spar.

    «Убийство произошло на подъеме Бараташвили, где на месте продолжают работать эксперты-криминалисты. Погибший молодой мужчина до 40 лет, гражданин России, приехал в Грузию два дня назад», – сообщил грузинский телеканал.

    Уточняется, что жертве нанесли смертельные ранения холодным оружием. Местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве, ведется активный розыск подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники погибшего в Батуми россиянина потребовали переквалифицировать дело на статью об убийстве.

    Грузинские политики заявили о необходимости законного реагирования на проявления ксенофобии к туристам из России.

    В феврале текущего года полиция обнаружила мертвым переехавшего в Тбилиси инженера из Екатеринбурга.

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    29 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Кобяков напомнил «зарубежным друзьям» о принадлежности Севморпути России

    Кобяков напомнил о принадлежности Севморпути России

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксплуатация Северного морского пути иностранными судами требует обязательного участия российских специалистов и использования инфраструктуры страны круглый год, напомнил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) советник президента России Антон Кобяков.

    Кобяков, являющийся ответственным секретарем оргкомитета ВЭФ, подчеркнул значимость национальной инфраструктуры для арктической логистики.

    «Хотелось бы, правда, чтобы китайские друзья, пользующиеся СМП, не забывали о его российской принадлежности и более активно информировали об этом общественность через СМИ», – сказал он ТАСС.

    Кобяков добавил, что маршрут пролегает через российские территориальные воды и без инфраструктуры безопасное прохождение судов по маршруту невозможно.

    «Без российского навигационного сопровождения, ледовой разведки, лоцманских услуг и т. д., а также наличия вдоль СМП портов, прохождение маршрута невозможно даже летом», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава судоходной  NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути. Китай начал активно осваивать Северный морской путь как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой.

    Глава Росатома Лихачев сообщал о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.


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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    27 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян

    Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    После вызванного землетрясением мощного паводка на севере Непала остается неизвестной судьба 644 туристов из 33 стран, в том числе восьми россиян.

    Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.

    Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.

    В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.

    Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.

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    27 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Тибетском районе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки китайскому коллеге на фоне масштабного стихийного бедствия в Тибетском автономном районе.

    Глава государства обратился к председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями разрушительных природных катаклизмов, сообщается на сайте Кремля.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая», – говорится в опубликованной телеграмме.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия тем, кто потерял родных и близких во время стихийного бедствия. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года российский лидер направил председателю КНР телеграмму со словами поддержки после землетрясения в Тибетском автономном районе.

    В мае текущего года глава государства приезжал в Пекин для проведения переговоров на высшем уровне.

    Весной президент России выразил соболезнования властям Эфиопии из-за гибели местных жителей при сходе оползней.

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    29 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Сахалин заключил первый контракт на поставку лечебной грязи в Китай

    Сахалин заключил первый контракт на поставку лечебной грязи в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский экспортный центр (РЭЦ) заключил первое соглашение о поставках уникальной лечебной грязи сахалинского происхождения на китайский рынок, о чем сообщила глава организации Вероника Никишина в преддверии ВЭФ.

    «Мы знакомим мир с природной экологически чистой российской косметикой. Все знают про соль Мертвого моря – но ведь у нас в Крыму или на Сахалине есть уникальные целебные грязи», – рассказала она РИА «Новости».

    По словам Никишиной, индустрия красоты стала отдельным направлением продвижения России за рубежом.

    Иностранные бьюти-блогеры активно проводят мастер-классы с использованием российской косметики. В рамках поддержки несырьевого экспорта проект бьюти-бокс «Сделано в России» вышел на рынки ОАЭ, Китая и стран СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никишина сообщила, что Россия вдвое увеличила экспорт кондитерских изделий. Она также озвучила планы достижения объема несырьевого экспорта в 12 трлн рублей к 2030 году. Правительство зафиксировало рост несырьевого экспорта России на 6,7% за полгода.



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    28 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале

    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале на горе

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристическая группа спаслась от смертоносного паводка на границе с Китаем, вовремя заметив надвигающуюся опасность и взобравшись по горной лестнице.

    Россиянка Екатерина Красюкова оказалась в эпицентре стихийного бедствия на непальской границе, передает РИА «Новости». Туристическая группа из 12 человек направлялась в Китай к горе Кайлас, когда внезапно началось наводнение. Путешественники ожидали прохождения контроля в автобусе.

    «Сначала я увидела, что наш повар из непальской команды прыгает в окно. Посмотрела налево и увидела несущиеся черные массы грязи. Я закричала: «В окно!» И побежала. Это было на адреналине», – рассказала туристка.

    Спастись удалось благодаря лестнице на гору, которая оказалась рядом с их транспортом. По словам россиянки, выжили все члены интернациональной группы, включая граждан Швейцарии, Болгарии, Италии и США. Эвакуация на вертолетах в Катманду началась лишь спустя несколько часов.

    Мощный паводок на реке Бхоте-Коси был спровоцирован землетрясением и оползнем. Жертвами стихии в Непале стали 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия без вести пропали восемь граждан России.

    Из-за прорыва берегов горного озера власти приостановили спасательные операции.

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    28 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Музыкант из Якутии пропал без вести при наводнении в Непале

    Основатель музыкальной школы из Якутии исчез после смертельного паводка в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    Российский гитарист Кирилл Третьяков перестал выходить на связь после разрушительного схода ледника, унесшего жизни сотен людей в горных районах Южной Азии.

    Друзья и близкие разыскивают основателя якутской школы «Дом музыки», рок-музыканта Кирилла Третьякова, передает РИА «Новости». Он исчез на фоне масштабного стихийного бедствия.

    «Мы верим в хорошее, Кирилл не пропадет. Сделали запрос в МИД, ждем информацию», – рассказал друг пропавшего Александр Лукин.

    Мощный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коси в среду. Геологическая служба США установила, что причиной трагедии стал сход ледника. Жертвами стихии стали уже 547 человек.

    При этом спасательная операция продолжается. Властям удалось эвакуировать 121 иностранного туриста, среди которых есть граждане России, Китая, США и ряда других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного паводка в Непале без вести пропала почти тысяча человек.

    Из-за разлива горной реки на севере страны погибли свыше 500 человек.

    В зоне разрушительного наводнения исчезли восемь граждан России.

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    27 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время масштабного стихийного бедствия в Непале удалось благополучно эвакуировать несколько десятков путешественников из разных стран, включая граждан России.

    Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

    В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

    Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

    Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.

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    27 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощные паводки на территории южноазиатской республики Непал унесли еще несколько десятков жизней, увеличив общее число погибших до 359 человек, пишет Kathmandu Post.

    Последствия стихии оказались масштабнее первоначальных оценок, передает РИА «Новости». Местная полиция обновила данные о погибших, зафиксировав значительный рост числа трагических исходов после недавних событий в Непале.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 359 человек», – говорится в материале Kathmandu Post.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 332 человек.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

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    27 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах

    Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, находясь с визитом на Майотте, провел пресс-конференцию на тему «ужасной катастрофы» в Непале и сообщил о нескольких пропавших без вести там французах.

    Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.

    «Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

    Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.

    Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении  последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.

    «Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    27 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный удар водной стихии по территории южноазиатской республики обернулся масштабной трагедией, унеся жизни 332 человек.

    Трагическая статистика последствий удара стихии обновилась в большую сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на непальское издание Kathmandu Post.

    Местная полиция подтвердила значительное увеличение количества погибших граждан.

    Изначально журналисты располагали информацией о 289 жертвах трагедии. Позже эти данные были официально скорректированы.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 332 человек», – говорится в материале газеты.

    Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству республики.

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