Минтранс сообщил о планах узаконить овербукинг на авиарейсах

Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг на авиарейсах в России

Tекст: Антон Антонов

Никитин рассказал, что Минтранс подробно изучил международную практику овербукинга перед подготовкой изменений в Воздушный кодекс, передает РИА «Новости».

По его словам, этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников: на рейсах всегда есть неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или передумал в день вылета, из-за чего на борту появляются свободные места.

Он заявил, что овербукинг позволяет предложить эти освободившиеся кресла тем, кому необходимо улететь немедленно. Изменения в Воздушный кодекс разрабатываются совместно с заинтересованной общественностью и ведомствами, контролирующими соблюдение прав потребителей.

Никитин подчеркнул, что окончательные решения будут приниматься с учетом позиций всех сторон. Главная цель – чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не ограничения, а больше возможностей для планирования поездок.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», – заявил министр в преддверии Восточного экономического форума.

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Овербукинг, или сверхбронирование, — ситуация, когда компания продает больше мест или услуг, чем может фактически предоставить. Этот прием начали активно использовать в США в середине XX века. Больше всего он распространен в сфере пассажирских авиаперевозок, но встречается и в гостиничном бизнесе, а также при организации крупных мероприятий, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпанию S7 Airlines в апреле 2026 года оштрафовали за повторный овербукинг рейсов.

В 2025 году председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил легализовать овербукинг с обязательной выплатой компенсации пострадавшим пассажирам.