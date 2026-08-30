  • Новость часаДрозденко сообщил об уничтожении 30 беспилотников в Ленинградской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская школа меняется вместе с престижем учителя
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    Канада исключила Чубайса из санкционных списков
    30 августа 2026, 03:38 • Новости дня

    Мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере

    Посол Воропаев: Мятежники пытались попасть в отель с дипломатами в Ниамее

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Нигера Ниамее люди с оружием попытались попасть в отель, где остановились сотрудники российского посольства и депутаты стран Конфедерации государств Сахеля, сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

    Вооруженные люди попытались проникнуть в гостиницу Bravia в Ниамее, где размещались депутаты, прибывшие на первую сессию парламента стран Конфедерации государств Сахеля, передает ТАСС.

    «Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита», – сказал дипломат. В этой же гостинице временно работают и проживают сотрудники российского посольства.

    Вечером 28 августа Воропаев участвовал в торжественном ужине для депутатов, организованном в гостинице. Ночью посол слышал продолжительную стрельбу в районе Bravia.

    Первая сессия парламента Конфедерации государств Сахеля проходила в Ниамее с 24 по 29 августа. На ее открытие в качестве гостей пригласили членов законодательных собраний Чада и Того, большинство из них разместились в гостинице Bravia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Нигера Ниамее в ночь на 29 августа 2026 года произошли вооруженные столкновения со стрельбой и взрывами.

    Минобороны Нигера позже отчиталось о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих на базе 101 в Ниамее.

    Военное руководство страны поблагодарило российских военнослужащих Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.

    29 августа 2026, 09:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

    В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

    Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

    Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.  А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

    Под Киевом горит крупный объект, о чем сообщил премьер-министр Украины.

    После серии взрывов Киев остался без электричества.

    Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. Владимир Зеленский отметил, что по факту инцидента начато расследование.

    «Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

    О чрезвычайном происшествии ему доложили премьер-министр Сергей Корецкий и руководитель МВД Иван Выговский. Ликвидация возгорания продолжается при участии более 300 спасателей. Из-за инцидента движение по расположенной рядом трассе М-06 перекрыто.

    Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал этот инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (8)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    Комментарии (42)
    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать

    Суд в Нью-Йорке признал невиновной мать, убившую двоих своих детей

    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать
    @ Demian Stringer/Zumapress/Global Look Press

    Судья нью-йоркского округа Бронкс признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной по делу об убийстве двух ее малолетних сыновей.

    Судебная инстанция признала 26-летнюю женщину неподсудной по причине психиатрического заболевания, передает The New York Post. Трагедия произошла в 2022 году в семейном приюте, где американка зарезала трехлетнего Дейшона и 11-месячного Октавиуса. Экспертиза установила наличие у обвиняемой острого психоза в момент совершения преступления.

    Согласно заключениям специалистов, во время преступления женщина находилась в состоянии послеродового психоза и была оторвана от реальности. Психиатр Эрик Голдсмит, обследовавший Флеминг по запросу обвинения, заявил, что она страдала галлюцинациями, была убеждена в скором конце света и считала, что в ее тело вселился дух.

    Эксперты со стороны защиты пришли к аналогичным выводам. В их заключении отмечалось, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или «очищения» детей.

    До трагедии женщина в течение двух месяцев проходила лечение в больнице Куинса. Ей диагностировали тяжелое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Однако, как следует из материалов дела, она не принимала лекарства в соответствии с предписаниями врачей и ежедневно употребляла марихуану, что могло усугубить ее состояние.

    Вечером 26 ноября 2022 года сотрудник приюта вызвал полицию после того, как из квартиры Флеминг стали поступать вода и дым. Правоохранители обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, и доставили ее в больницу. Погибших детей первоначально не нашли – они находились под грудой одежды в ванной.

    Позднее отец младшего ребенка обнаружил обоих мальчиков без признаков жизни и вызвал полицию. Флеминг, которой на тот момент было 22 года, предъявили обвинения в убийстве первой степени.

    В ходе нынешнего разбирательства прокуратура отказалась настаивать на уголовном наказании, указав, что судебное преследование матери не сможет предотвратить подобные трагедии. «Уголовное преследование матерей не предотвращает и не может предотвратить подобные преступления, однако общественное обсуждение этой проблемы, возможно, способно это сделать», – заявила помощник окружного прокурора Бронкса Тиффани Уичман.

    При этом освобождать Флеминг пока не планируют. Ее должны повторно обследовать назначенные судом психиатры. Следующее заседание назначено на 18 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о дальнейших мерах и возможной опасности женщины для окружающих. Не исключается, что она проведет в психиатрическом учреждении месяцы или даже годы.

    Отец погибшего младшего ребенка заявил в суде, что простил Флеминг. «Она хороший человек», – сказал он, добавив: «Она была заботливым человеком. Она любила детей».

    Дело Флеминг получило особое внимание на фоне другого громкого процесса в США – дела Линдси Клэнси из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих своих детей. В ее случае также рассматривается версия о тяжелом послеродовом психозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение выбросившего из окна малолетнюю дочь мужчину. Осенью прошлого года следователи завершили расследование дела об убийстве матерью троих детей в Канске в состоянии психического расстройства. В августе того же года столичная прокуратура сообщила о признании невменяемым убившего жену и сына москвича.

    Комментарии (14)
    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

    Комментарии (12)
    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

    Комментарии (12)
    29 августа 2026, 10:56 • Новости дня
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    @ Sascha Steinach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что введение на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН могло бы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.

    По словам дипломата, речь идет об инициативе, ранее озвученной президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер предлагал установить на Украине временное внешнее управление с участием ООН, США, европейских государств и партнеров Москвы, передает РИА «Новости».

    Такой механизм позволил бы организовать проведение выборов высшего руководства Украины. После формирования легитимных органов власти, по оценке Путина, могли бы появиться условия для возобновления полноценного переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    Галузин подчеркнул, что реализация подобного предложения способна содействовать переходу от военного противостояния к политико-дипломатическому процессу. «Это могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию», – сказал замглавы российского МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года заместитель главы МИД Михаил Галузин выразил готовность обсудить идею внешнего управления Украиной.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин предложил ввести в соседней стране временную администрацию под эгидой ООН.

    В свою очередь политологи указали на важность решения бытовых вопросов республики при реализации подобного сценария.

    Комментарии (18)
    29 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России

    Биолог Филиппова объяснила неурожай белых грибов при обилии лисичек этим летом

    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Неурожай белых грибов и рекордное распространение лисичек в этом году наблюдаются сразу в разных регионах России. Кандидат биологических наук, миколог Ирина Филиппова объяснила газете ВЗГЛЯД причины этого необычного сезона и рассказала о жесткой конкуренции между грибницами, их борьбе с насекомыми и патогенными грибами, а также о научном объяснении «грибных волн».

    «Действительно, бывают негрибные годы. Такое случается и из-за засушливого лета и осени, и наоборот – при слишком дождливой погоде. Несомненно, дожди, туманы и температура напрямую влияют на урожай грибов. Но это далеко не единственные факторы», – говорит Филиппова.

    Она поясняет, что не существует единого грибного мицелия – у каждого вида своя грибница. Они отличаются и по структуре, и по рисунку. «Это можно сравнить с оренбургскими вязаными платками: и нитки разные, и узоры непохожие друг на друга. Только грибницы в отличие от платков по своим размерам огромны», – поясняет она.

    И все эти грибницы разных видов, продолжает миколог, подчиняются определенным правилам: они располагаются ярусами, не сбиваясь в жгуты или клубки. При этом между ними идет настоящая борьба за место под солнцем. Ведь главная задача каждой грибницы – такая же, как и любого живого существа в природе: размножаться и продолжать свой род, чтобы занимать достойное место среди огромного многообразия видов.
    Грибные войны

    «Грибная конкуренция – дело жесткое. Здесь нет ни реверансов, ни взаимных уступок: грибы идут по головам, соблюдая исключительно собственные интересы. Для этого они всю зиму накапливают силы: ремонтируют гифы — нити мицелия, продуцируют органические вещества, в том числе лекарственные соединения и питательные вещества. Грибница каждого гриба – настоящий биохимический завод, да еще и с собственной котельной: выброс энергии в процессе этой деятельности обогревает корни растений и не дает замерзнуть многочисленным жучкам-паучкам», – рассказывает миколог.

    Кроме того, в каждой грибнице, по словам специалиста, в полном объеме представлена и военно-оборонная промышленность. Ведь любой грибнице необходимо не только защищаться и обороняться, но и нападать. Для этого грибы вырабатывают поражающие вещества — лакказы, которые могут быть как ароматическими, так и неароматическими и отличаются у каждого вида. Такие методы позволяют белым грибам, лисичкам, подосиновикам и другим видам буквально прорываться вперед, «раздавая тумаки» направо и налево своими «кинжалами».

    «В результате тот, кто активнее использовал свои возможности в течение года, тот и будет расти в изобилии. Именно поэтому бывают рыжиковые, подосиновиковые, боровиковые годы. А иногда отдельные виды и вовсе стоят ковром – как, например, в прошлом году колпаки кольчатые и паутинники», — подчеркивает Филиппова.

    Она обращает внимание, что из-за масштабов грибницы ни одна из них не может за один сезон буквально вымерзнуть, засохнуть, быть затоптанной грибниками или изрытой кабанами и косулями. Она не исчезает, поскольку представляет собой огромный промышленный объект в масштабах планеты.

    Более того, даже отдельные исчезающие виды не исчезают окончательно. Подавленные своими собратьями – другими грибницами – они просто опускаются ниже и консервируются, покрываясь защитным панцирем из хитиновых соединений на годы, десятилетия и даже столетия.

    Триходерма агрессив выжигает грибницы

    «Несмотря на регулярные дожди и редкое солнце, в этом году белых грибов в лесах оказалось крайне мало. Но это не повод для беспокойства: грибница боровиков в порядке и продолжает существовать в неизменном виде. Однако есть такое понятие, как усталость грибницы. Молодые гифы грибов – слишком лакомый продукт для жучков и червячков. Причем у каждого вида грибов есть свои гурманы. Например, грибница рыжиков пасует перед чрезмерно расплодившимися насекомыми – чернотелками и коллемболами. Поэтому рыжики становятся редким грибом. Но это не означает, что они исчезнут: просто сейчас готовятся дать отпор и ищут нужную лакказу», – объясняет миколог.

    Однако главные враги грибниц – их младшие собратья, грибы-микромицеты, или плесени. С ними, говорит собеседница, идет настоящая война на уничтожение. Несметное количество видов микромицетов стремится захватить и заселить грибницы.

    «В этом году активизировался один из самых опасных врагов грибниц – триходерма агрессив, которая буквально выжигает грибницы. Например, известно, что она уничтожает урожай шампиньонов еще на уровне мицелия. Да и другие патогенные грибы многим хорошо знакомы. Садоводы знают, что мокрая дождливая весна может уничтожить сразу целый сад плодовых деревьев, поскольку в таких условиях быстро возникают заболевания, вызванные грибами. Однако полностью уничтожить грибницу патогенная плесень не способна. Фунгициды, которые используются как лекарство против патогенных грибков, получены именно из настоящих грибов. Поэтому при реальной опасности любая грибница начинает активно защищаться от своих врагов, усиливая производство фунгицидов», – поясняет Филиппова.

    При этом лисичкам патогенные грибы, судя по всему, не страшны. В этом году в разных регионах России наблюдались сразу две волны их роста, и на тихую охоту за лисичками продолжают отправляться до сих пор. Причину такой плодовитости и живучести специалист видит в том, что в предыдущие два года лисичек было крайне мало и грибницы смогли отдохнуть. Кроме того, у них, а также у паутинников, мокрух и многих других видов достаточно мощный иммунитет против микромицетов.

    А вот боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики и другие виды, которые в этом году встречаются редко, сейчас буквально «латают» свои грибницы и одновременно отражают атаки патогенных грибов.

    Причины «грибных волн»

    Эксперт обращает внимание еще на одну особенность нынешнего грибного сезона: полное отсутствие одних видов и огромное наличие других одновременно наблюдается в самых разных регионах России, несмотря на существенные различия в климате. По ее словам, такое совпадение может быть не случайным. Грибы способны обмениваться сигналами с помощью электромагнитных импульсов. Ученые даже записывали своеобразные «песни» щелелистника обыкновенного, который таким образом, как предполагается, может сообщать о благоприятных для себя условиях. Исследованием подобных процессов канадские микологи занимаются уже около десяти лет, а российские специалисты развивают направление, связанное с так называемыми «грибными волнами».

    «Грибы растут не где попало, где захотелось. Волна идет системно. Если зарождается в Выборге, то в Псков придет через неделю. Мы как раз и ищем эту кнопку, как в электронике, откуда и как зарождаются электромагнитные импульсы, которые будят именно эту грибницу и именно этими частотами-вибрациями. И это не фантастика, а реальность», – заключила Филиппова.

    Этим летом в российских лесах резко сократилось число белых грибов. Натуралист Дмитрий Тихомиров в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал это с погодными аномалиями, длительной жарой, нехваткой влаги и нерегулярными осадками, из-за которых лесная подстилка пересыхала, а мицелий не мог запустить плодоношение.

    Ранее эпидемиолог предупредила об опасности употребления червивых грибов.

    Комментарии (10)
    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

    Комментарии (21)
    29 августа 2026, 10:44 • Новости дня
    Госдеп предупредил граждан США о массовых беспорядках на Украине

    Государственный департамент США предупредил об угрозе массовых беспорядков на Украине

    Госдеп предупредил граждан США о массовых беспорядках на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Государственный департамент США предупредил американских граждан, находящихся на Украине, о возможных рисках политической нестабильности и массовых беспорядков.

    В Госдепартаменте рекомендовали гражданам США, находящимся на территории Украины, проявлять повышенную осторожность в связи с потенциальными угрозами безопасности, передает РИА «Новости». Иностранцев призвали максимально внимательно относиться к собственной безопасности на фоне возможных волнений.

    На официальном портале министерства появилась подробная информация о существующих угрозах. «Общественные беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и/или угрозам безопасности», – отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа американское посольство рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Россию на фоне атак беспилотников. Весной госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшую эскалацию украинского конфликта. В январе дипломатическое представительство в Киеве предупредило американцев о риске крупной воздушной атаки.

    Комментарии (6)
    29 августа 2026, 08:17 • Новости дня
    МИД: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина проигнорировала американские договоренности о неприкосновенности энергетической инфраструктуры.

    Галузин заявил, что украинские власти проигнорировали инициированный США мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, совершив более сотни ударов весной 2025 года, передает РИА «Новости».

    «То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – подчеркнул дипломат.

    Ранее Галузин сообщил, что за время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о совершении Украиной более 80 атак на российские энергообъекты во время моратория.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.

    Комментарии (7)
    29 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Студия «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультгероев Кузовкову

    Стало известно о суде за права на Машу и Медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд назначил слушания по делу о принадлежности исключительных прав на анимационных персонажей Машу и Медведя после прекращения контракта с их автором Олегом Кузовковым, о чем стало известно после предварительных слушаний.

    В ходе предварительных слушаний судья огласила решение: «Назначить судебное заседание на 19 октября, 11.00 мск», передает ТАСС.

    Конфликт возник из-за планов аниматора выпустить полнометражный фильм совместно с компанией Studio MiM к концу 2028 года.

    Договор между сторонами действовал с 2010 по 2025 год. После его истечения создатель прекратил сотрудничество со студией. Истцы утверждают, что исключительные права на героев принадлежат компании как результат интеллектуальной деятельности.

    Представители студии «Маша и Медведь» заявили о регистрации Олегом  Кузовковым новых объектов, сходных с оригинальными персонажами, что создает угрозу нарушения их прав. В качестве доказательств они представили скриншоты из первых серий мультсериала, фотографии ростовых кукол и парковых скульптур.

    Защита ответчика настаивает, что первоначальный проект рассылался различным компаниям еще в 2007 году. Юристы подчеркнули, что студии были переданы только второстепенные герои и права на отснятые серии, тогда как основные персонажи остаются самостоятельным объектом авторского права. Суд отложил заседание для сбора доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Кузовков в мае сообщал о намерении снять полнометражную картину.

    Министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала.

    Комментарии (2)
    29 августа 2026, 09:52 • Новости дня
    В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие границы с Россией привело к серьезным экономическим проблемам в восточных регионах Финляндии, вызвав рост безработицы и угрозу массового оттока местных жителей, сообщил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

    Варвикко заявил, что приграничным с Россией регионам Финляндии грозит ускорение оттока населения, преимущественно занятого в сфере туризма, передает РИА «Новости».

    «Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы», – сказал собеседник агентства, оценивая последствия закрытия границы для востока Финляндии.

    Председатель организации добавил, что во многих регионах уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны. Граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там стал закрываться.

    Прекращение поездок путешественников из России спровоцировало серьезный кризис в приграничных финских регионах.

    Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал закрытие границы катастрофой для экономики Финляндии.

    Правительство Финляндии запланировало создание специальной экономической зоны на востоке страны для компенсации нанесенного ущерба.

    Комментарии (2)
    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

    Комментарии (3)
    Главное
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях
    Премьер Франции отказался от участия в президентской гонке
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках
    Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать