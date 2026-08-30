  • Новость часаБеспилотники сбиты над территорией Ленинградской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская школа меняется вместе с престижем учителя
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    Канада исключила Чубайса из санкционных списков
    30 августа 2026, 02:50 • Новости дня

    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов

    Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей использовать 10 трлн евро, которые европейцы хранят на банковских депозитах.

    Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

    «Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

    Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

    «Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.

    27 августа 2026, 20:13 • Новости дня
    Лукьянов: Европа паразитировала на других, а теперь не получается

    Европа долгое время строила экономическую модель за счет преимуществ, полученных от других стран, но теперь такая система перестала работать, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен, что факторы, обеспечивавшие рост экономики ЕС, больше не действуют.

    «Называя вещи своими именами, Европа до недавнего времени паразитировала на других. А теперь уже не получается. Своего же ничего нет. Как минимум, недостаточно для нормального развития. Самокритика достойная уважения», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Ранее фон дер Ляйен заявила на бизнес-форуме в Париже, что экономическая модель Евросоюза столкнулась с изменением условий. По ее словам, Европа больше не может рассчитывать на прежние преимущества, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, американскую защиту и технологическое лидерство Запада.

    Комментарии (9)
    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

    Комментарии (12)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели

    Глава ЕК констатировала утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов

    Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическое благополучие Европы базировалось на импорте энергии из России и доступе к рынкам Китая, однако эти преимущества оказались безвозвратно утеряны, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об исчезновении основ экономического благополучия Евросоюза, передает ТАСС.

    Выступая на бизнес-форуме в Париже, она отметила кардинальные изменения в глобальной расстановке сил.

    «Мы живем в мире, который потерял свою уверенность и в котором правила игры меняются», – подчеркнула политик. По ее словам, долгие годы модель развития Европы зависела от дешевых российских энергоносителей, открытой мировой торговли и технологического лидерства Запада.

    При этом глава Еврокомиссии умолчала, что разрушение торговых связей и блокировка поставок топлива стали прямым следствием санкционной политики самого ведомства. Тем не менее она пообещала в будущем оказать поддержку европейскому бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии назвала отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для экономики ЕС.

    При этом политик сочла возврат к импорту ископаемого топлива из России стратегической ошибкой.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на безвозвратную утрату доступа к бюджетной энергии и китайскому экспортному рынку.

    Комментарии (12)
    27 августа 2026, 10:53 • Новости дня
    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города

    Марокко усилило давление на Испанию из-за территориальных претензий

    Власти Марокко потребовали освободить «оккупированные» Испанией города
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После летнего наплыва более 70 тыс. мигрантов в Сеуту Рабат возобновил территориальные претензии к Мадриду, публично призвав освободить оккупированные анклавы.

    Политическое напряжение между Мадридом и Рабатом продолжает нарастать на фоне недавнего миграционного кризиса, передает Politico.

    В понедельник на церемонии в королевском дворце министр по делам ислама Марокко Ахмед Тауфик упомянул имама XV века как символ для марокканцев «освободить оккупированные города».

    Заявление касалось испанских автономных городов Сеута и Мелилья, где проживают около 170 тыс. человек. На прошлой неделе МИД Испании уже отверг предложение марокканского министра юстиции обсудить будущее этих территорий на основе «исторических прав» Рабата. Испанский премьер Педро Санчес стремится избежать открытого конфликта перед выборами.

    Оппозиция жестко критикует Санчеса за уступки Рабату. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что премьер ведет себя скорее как подданный Марокко, а крайне правая партия Vox назвала миграционный кризис «гибридной войной». Эксперты предполагают, что действия Рабата могут быть сигналом Вашингтону и Израилю, демонстрирующим влияние короля Мухаммеда VI, поддерживающего тесные связи с Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Мадрид приравнял проникновение марокканцев в Сеуту к посягательству на государственный суверенитет.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за бездействия.

    Сотни прибывших из Марокко нелегалов устроили митинг с требованием политического убежища.

    Комментарии (5)
    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

    Комментарии (9)
    28 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    Экс-министр обороны Украины Федоров стал советником главы Минобороны Италии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров назначен на должность советника по оборонным инновациям при министре обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Эту информацию распространило украинское издание «Общественное», сославшись на пресс-службу Федорова, передает ТАСС.

    «Встреча с министром обороны Италии Гуидо Крозетто. Поблагодарил Гуидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям», – цитирует Федорова издание.

    Экс-министр выразил благодарность за оказанное доверие и стратегическое партнерство. Он отметил, что на новой должности планирует помогать Италии в развитии технологий современной войны и улучшении оборонной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского ведомства Михаилу Федорову должность своего советника.

    До этого отставной чиновник отклонил предложение Владимира Зеленского занять аналогичный пост на Украине.

    Позднее экс-министр выступил с резкой критикой украинского лидера из-за коррупции.

    Комментарии (2)
    29 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС

    Фицо: ЕС совершает стратегическую ошибку, поддерживая Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политика Европейского союза по поддержке вооруженного конфликта на Украине является серьезным стратегическим просчетом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Позиция Брюсселя в отношении украинского кризиса является глубоко ошибочной, считает Фицо, передает РИА «Новости».

    «То, что сейчас делает Европейский союз касательно поддержки войны на Украине, это огромная стратегическая ошибка», – подчеркнул политик в ходе программы «Субботние диалоги».

    Фицо также выразил уверенность в невозможности военного решения текущего конфликта. По его мнению, достижение прочного мира на европейском континенте недостижимо без участия России.

    В прошлом месяце Фицо отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине коалицию.

    До этого политик отверг возможность выделения бюджетных средств на военную помощь Киеву.

    В конце прошлого года глава словацкого правительства назвал соседнюю страну поглощающей миллиарды евро черной дырой.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Цены на газ в Европе стабилизировались немного ниже 800 долларов

    Сентябрьские фьючерсы на газ в Европе стабилизировались около 792 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних скачков на фоне ближневосточного конфликта котировки голубого топлива на европейских площадках продемонстрировали спад, опустившись ниже психологически важного уровня в 800 долларов.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE держится на уровне 792 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Утром торги открылись на отметке 795,4 доллара, показав незначительный рост, однако вскоре котировки немного снизились. Динамика рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара.

    Энергетический рынок Европы остается волатильным из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, а по итогам июля выросли еще на 20%, достигнув 637,5 доллара. В прошлую пятницу стоимость газа впервые за пять месяцев превысила 800 долларов, но накануне вновь опустилась ниже этого рубежа.

    Исторически текущие показатели все еще далеки от рекордных значений энергетического кризиса 2021–2022 годов. Подобных устойчиво высоких цен газовые распределительные центры Европы не видели с момента своего создания в 1996 году.

    Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Днем ранее газовые котировки на европейских площадках опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    До этого биржевые цены на газ в Европе преодолели психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии признала колоссальные потери электроэнергии в Европе

    ЕК сообщила о потере 10 тераватт-часов электричества из-за нехватки сетей

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за недостатка сетевой инфраструктуры и мощностей для хранения Европа лишилась объема энергии, достаточного для снабжения 3 млн домохозяйств в течение года.

    В прошлом году Европа лишилась 10 тераватт-часов произведенного из возобновляемых источников электричества, передает РИА «Новости».

    Причиной стал острый дефицит сетевой инфраструктуры и систем хранения.

    «В прошлом году Евросоюз установил более 80 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики, однако мощности, в несколько раз превышающие этот объем, все еще ожидают подключения», – констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Политик признала, что перевод европейской промышленности на электричество серьезно осложняется высокими тарифами. Сейчас электроэнергия обходится предприятиям Евросоюза почти в три раза дороже природного газа. Для решения проблемы необходимо срочно модернизировать сети и развивать системы хранения.

    Сейчас свыше 70% электричества в Европе вырабатывается из низкоуглеродных источников, включая атомную генерацию. При этом на долю электроэнергии приходится лишь около четверти конечного потребления в регионе. Власти планируют ускорить электрификацию транспорта и промышленности для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива.

    Глава Еврокомиссии также предложила изменить налогообложение энергоносителей, чтобы сборы на электричество не превышали газовые. Кроме того, планируется сохранить бесплатные квоты на выбросы после 2030 года для инвестирующих в местное производство компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия обнародовала масштабную инициативу по ускоренной электрификации и изменению системы углеродных квот.

    Ранее ведомство подготовило обширный план по модернизации электросетей в странах Евросоюза для снижения стоимости электричества.

    При этом европейские компании вынуждены платить за электроэнергию в два-три раза больше американских конкурентов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 21:33 • Новости дня
    Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза

    Мерц: Предложения ЕК по новому бюджету ЕС оторваны от реальности

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ раскритиковал предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза, назвав планируемое увеличение расходов на 60% непосильным для государств-членов.

    Предложения Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету оторваны от реальности, передает РИА «Новости». Мерц назвал планируемый рост расходов непосильным для государств-членов.

    «Текущие предложения предусматривают рост расходов до 60%. В период бюджетной консолидации во всех государствах-членах это просто непосильно», – заявил он на пресс-конференции в Берлине.

    Политик подчеркнул, что бюджет объединения должен оставаться финансово осуществимым. Группа европейских стран настаивает на сокращении проекта на несколько сотен миллиардов евро во всех сферах. Государства, чьи представители участвовали во встрече в Берлине, обеспечивают почти 40% бюджета Евросоюза и выделяют 70% всей двусторонней помощи Украине.

    Мерц добавил, что такие распределения средств не соответствуют времени, и призвал создать бюджет для суверенной и сильной Европы. Он также отметил необходимость завершить сложные переговоры по финансовой рамке к концу 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц собрал лидеров пяти государств для обсуждения сокращения расходов.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский финансовый план на 400 млрд евро.

    Весной глава немецкого правительства выступил за фундаментальную модернизацию бюджета Евросоюза.

    Комментарии (2)
    28 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему ЕС для Армении несбыточная мечта

    Figaro: Евросоюз для Армении несбыточная мечта

    Tекст: Катерина Туманова

    Армения пыталась поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Европой, но усилия тщетны, так как не приведут страну в состав ЕС, это останется для нее мечтой, считает Тигран Егавян, политолог, специализирующийся на теме Кавказа и Ближнего Востока.

    «Европейский союз не намерен принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия», – заявил он газете Figaro.

    Егавян отметил, что ЕС при этом заинтересован в использовании Армении в очередном противостоянии с Россией.

    Политолог сравнил ситуацию в Армении с происходящим в Молдавии: обостренная холодная война, вмешательства и со стороны России, и со стороны Запада.

    По словам эксперта, за маской суверенитета скрывается нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией.

    «Такой подход отвечает и интересам европейцев, которые в перспективе хотели бы передать управление Кавказом Турции, превратив Армению в буферное государство», – приводит «ИноСМИ» мнение Егавяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян в мае заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. Захарова заявила о циничном использовании Армении против России. Путин заявил, что Россия сохранит отношения с Арменией при любом ее выборе.


    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Euractiv: Cоздание украинской системы ПВО Freya займет два года

    Tекст: Мария Иванова

    Создание новой украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya затягивается из-за нежелания компаний делиться технологиями и потребует минимум двух лет.

    Создание украинско-европейской системы противовоздушной обороны Freya столкнулось с задержками и потребует минимум двух лет, сообщает Euractiv.

    Десять европейских государств, включая Британию и Украину, решили разработать собственную недорогую ПРО из-за нехватки американских перехватчиков Patriot, отмечает РИА «Новости».

    Генеральный директор Украинского совета оружейников Федорко выразил сомнения в быстрых сроках реализации инициативы после переговоров с 12 компаниями-участницами. «Я думаю, что это займет не менее двух лет», – сказал он.

    Разработкой занимается украинская компания Fire Point, создающая перехватчик и пусковую установку на базе российской С-400. Европейские партнеры, такие как Leonardo, Kongsberg и Hensoldt, предоставят радары и системы управления. Ожидаемая стоимость одной ракеты Freya составит 700 тыс. долларов, что значительно дешевле четырехмиллионных ракет Patriot. Задержки связаны не с финансированием, а с нежеланием участников делиться секретными технологиями.

    В июле лидеры девяти европейских стран и Украина объявили о формировании коалиции для борьбы с баллистическими ракетами. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт и делают западные страны его прямыми участниками. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные столкнулись с острым дефицитом боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

    Девять европейских государств и Украина объявили о формировании новой оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Страны Европы договорились поддержать разработку дешевой альтернативы американским комплексам под названием Project Freyja.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 793 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость газа на европейских биржах демонстрирует незначительный рост, торгуясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубометров на фоне сохраняющейся волатильности рынка.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг демонстрируют слабый рост, находясь вблизи отметки в 793 доллара за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на уровне 795,4 доллара. К 14.31 по московскому времени показатель составил 793,4 доллара, прибавив 0,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние котировки за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетная стоимость подскочила почти на 20% в месячном выражении, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    На прошлой неделе цены впервые за пять месяцев преодолели порог в 800 долларов, однако накануне вновь опустились ниже этой отметки. Исторический рекорд стоимости был зафиксирован весной 2022 года, когда показатель достиг 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на европейских биржах превысила 800 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки упали почти до этой психологической отметки.

    К утру четверга сентябрьские фьючерсы стабилизировались около уровня 792 долларов.

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Нелегалы массово прорвались в Испанию на гидроциклах

    Сотни мигрантов переправились из Сеуты в Испанию на гидроциклах

    Tекст: Мария Иванова

    С июля сотни нелегалов добрались до материковой Испании из Сеуты, используя гидроциклы и скоростные катера для пересечения пролива.

    Испанские правоохранительные органы отмечают резкий рост числа нелегалов, прибывающих на Пиренейский полуостров из Сеуты на скоростных катерах и гидроциклах, пишет газета El Mundo.

    По данным полиции, с момента массового прорыва границы этим опасным маршрутом воспользовались уже около 250 человек.

    Стоимость нелегальной переправы, организованной преступными группировками, составляет от трех до шести тыс. евро. Использование быстроходных судов не является новой тактикой для контрабандистов, однако потенциальный масштаб перевозок стал главным фактором риска. В силовых ведомствах Испании серьезно обеспокоены тем, что миграционный кризис может выйти далеко за пределы автономного города, отмеачет ТАСС.

    В июле десятки тысяч мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд, обойдя волнолом на границе с Марокко. Для обеспечения безопасности Мадрид привлек военных. Власти оценивают, что в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, хотя большинство из них, предположительно, вернулось обратно. Правительство Испании до сих пор не имеет точных данных о количестве мигрантов, оставшихся в Сеуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организованные преступные группировки изменили тактику нелегальной миграции в Испанию.

    При этом подавляющее большинство из десятков тысяч проникших в анклав людей вернулось обратно в Марокко.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

    Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен о зависимости Европы от энергоресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы Еврокомиссии о зависимости европейской экономики от российских энергоресурсов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости европейских стран от энергоносителей из России.

    «Капитан Очевидность евротитаника», – заявила дипломат в беседе с изданием «Комсомольская правда».

    Ранее председатель Еврокомиссии отметила, что прежняя экономическая модель Европы перестала существовать. По ее словам, эта система базировалась на дешевых энергоресурсах и открытой мировой торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии констатировала безвозвратную утрату Евросоюзом дешевых российских энергоресурсов.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД обвинила Урсулу фон дер Ляйен в преследовании интересов финансовых элит.

    Весной Мария Захарова назвала отказ Европы от российского топлива прямым путем к блэкауту.

    Комментарии (0)
    Главное
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях
    Премьер Франции отказался от участия в президентской гонке
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках
    Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать