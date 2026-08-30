Фон дер Ляйен захотела использовать сбережения европейцев с банковских депозитов

Tекст: Антон Антонов

Фон дер Ляйен заявила, что 10 трлн евро сбережений домохозяйств лежат на банковских депозитах, передает РИА «Новости».

«Значительная часть европейских сбережений инвестируется за пределами нашего континента», – посетовала фон дер Ляйен.

Инициативу главы Еврокомиссии резко раскритиковал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в соцсети X, что глава ЕК заявила о намерении взять на прицел сбережения людей.

«Нет, Урсула фон дер Ляйен, это у людей есть сбережения, а не у «Европы»! Они принадлежат людям!» – написал Филиппо в Х.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы также предъявили фон дер Ляйен ультиматум с требованием сократить бюрократию и влияние Брюсселя.

Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил о склонности фон дер Ляйен к авторитарному стилю управления Евросоюзом и росте напряженности вокруг ее инициатив по сокращению бюрократии.