Путин: Россия занимает второе место в мире по запасам угля

Tекст: Антон Антонов

«Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.



Президент добавил, что Россия занимает второе место в мире по запасам угля, третье по объемам экспорта и шестое по добыче. Внутренние потребности страны в коксующемся и энергетическом топливе при этом полностью обеспечены, подчеркнул он.

«Несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке», – сказал Путин.

В 2025 году профильные предприятия удержали объем добычи на отметке в 440 млн тонн. Кроме того, компании продолжают повышать производительность труда, которая за последние пять лет выросла на 18%. Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

В преддверии Дня шахтера в ЛНР прошли торжественные мероприятия, объединившие награждение передовиков производства и чествование ветеранов угольной отрасли.