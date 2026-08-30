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    30 августа 2026, 00:23 • Новости дня

    Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

    Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

    «Уважаемые друзья! Искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днём шахтера, поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства», – заявил Путин.

    Президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, напомнил, что с профессией шахтера связана история Отечества: горняки заложили индустриальный фундамент, способствовали развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Во время Великой Отечественной войны они обеспечивали работу заводов и фронта, а после победы участвовали в восстановлении разрушенных городов и предприятий.

    Он пообещал продолжить работу по развитию угольной промышленности, оптимизации транспортной логистики, повышению безопасности производств и улучшению качества жизни шахтерских семей.

    Путин назвал современную добычу угля отраслью будущего и отметил важность подготовки кадров и повышения престижа профессий шахтера и горняка. По его словам, шахтерская работа требует особого мужества и выдержки, а в забоях трудятся люди, способные «слышать» шахту и мгновенно принимать верные решения.

    В завершение президент пожелал горнякам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня шахтера в Луганской народной республике прошли торжественные мероприятия, объединившие награждение передовиков производства и чествование ветеранов угольной отрасли.

    В России и странах бывшего СССР День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.

    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
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    29 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

    Путин: В интернете много инфомусора и недостоверных вещей

    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений. По его словам, одной из важных задач учителя становится помощь молодежи в оценке и отборе информации.

    Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».

    «Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.

    Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

    Журналист Евгений Поддубный предложил ввести в учебных заведениях уроки информационной гигиены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила потребление цифрового мусора с жевательной резинкой для сознания.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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    29 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    29 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поддержал инициативу по формированию профильного центра, который займется комплексным сохранением наследия и исторической правды о героях специальной военной операции.

    «Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет. Ведомства работают, каждый по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен. Мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Подобная организация поможет объединить разрозненные усилия различных ведомств, считает президент.

    Президент подчеркнул, что сохранение памяти о бойцах СВО имеет большое общественное значение. Путин поблагодарил волонтеров, занимающихся этой работой, назвав ее благородной и важной миссией.

    «Хочу Вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто этим занимается. Благородная миссия, и очень важная, нужная и полезная», – заявил российский лидер.

    По словам Путина, работу по сохранению памяти об участниках специальной военной операции нельзя ограничивать образовательными учреждениями. Он отметил, что в этом процессе должна участвовать вся система государственной власти – от федерального уровня до региональных и местных органов.

    «Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям», – сказал президент.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    Ранее в августе российский лидер призвал изучать историю спецоперации в отечественных школах.

    В июне президент пообещал продолжить работу по увековечиванию имен героев России.

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    29 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом

    Путин: Никакие технологии не смогут заменить учителя

    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никакие новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить профессию учителя, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    Путин заявил об этом в субботу во время визита в Московский педагогический государственный университет в преддверии Дня знаний, передает РИА «Новости».

    «Никакие современные средства, а они, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, они, конечно, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника», – сказал глава государства на встрече с педагогами.

    Путин отметил, что сомнения в необходимости учителей возникали еще с появлением книг, а позже – телевидения и интернета. Однако миссия педагога заключается не только в передаче знаний, но и в обучении самостоятельному мышлению. Задача наставника – помочь молодому поколению ориентироваться в информационном поле и находить действительно важное, подчеркнул президент.

    Ранее Владимир Путин призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

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    29 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют усилить внимание к педагогическим кадрам, в том числе за счет возвращения отдельных положительных практик советского периода и создания системы постоянного профессионального развития учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

    Глава государства напомнил о подписанном в июле указе, который закрепляет статус педагога и предусматривает комплекс мер поддержки работников сферы образования.

    «Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается, но все-таки мы хотели, чтобы и внимание к учителю, и поддержка по всем направлениям была повышена», – сказал Путин на встрече, кадры которой опубликовал Кремль в Max.

    Глава государства отметил важность возвращения к положительным практикам советского времени. В качестве примера он привел присвоение педагогам звания ветерана труда.

    Кроме того, новые инициативы включают обеспечение постоянного доступа к различным источникам информации. Также планируется организовать непрерывную систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

    В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания ветерана труда педагогам со стажем от 25 лет.

    Российский лидер поручил правительству разработать единый образец удостоверения преподавателя.

    Глава государства гарантировал работникам образовательных учреждений защиту жизни и здоровья.

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    29 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице Гуревич

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с преподавателями признался, что хотел бы больше заботиться о своем первом педагоге Вере Гуревич.

    Путин в субботу провел встречу с преподавателями и учащимися педагогических классов, передает РИА «Новости». Во время беседы один из учителей географии подчеркнул, что глава государства служит примером уважительного отношения к наставникам, постоянно заботясь о своей школьной учительнице Вере Гуревич.

    «Недостаточно (уделяю внимания)», – ответил российский лидер.

    Вера Гуревич является первой учительницей президента. В мае Путин пригласил ее на парад Победы в Москву, предложив остаться в столице еще на несколько дней. Тогда глава государства лично заехал за ней и организовал ужин в Кремле.

    В мае Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве. На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.

    Сама преподавательница выразила гордость за своего знаменитого ученика.

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    29 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин по-китайски приветствовал белгородского учителя китайского языка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поприветствовал преподавателя из Белгородской области на китайском языке во время встречи с представителями сферы образования.

    Глава государства встретился с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов, передает ТАСС. В ходе мероприятия российский лидер обратился к учителю китайского языка из Белгородской области Дмитрию Баланчукову.

    «Нихао!», – сказал Путин, узнав о специализации молодого преподавателя.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    В прошлом году преподаватель китайского языка из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года».

    Ранее российский лидер заявлял о постоянном увеличении значения китайского языка.

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    29 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством

    Путин: Творческие люди живут дольше

    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Творческая деятельность напрямую способствует увеличению продолжительности жизни человека, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с педагогами обратил внимание на пользу интеллектуального труда для здоровья, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что профессия учителя носит глубоко созидательный характер.

    «Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше. Потому что «серое вещество» используется постоянно, оно всегда работает», – сказал Путин.

    Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей новыми технологиями.

    Российский лидер указывал на высокую продолжительность жизни научных работников.

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    29 августа 2026, 16:55 • Новости дня
    Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу
    Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподаватель из карельской Костомукши позвал президента России Владимира Путина на свое бракосочетание, которое состоится в Петербурге в День семьи, любви и верности.

    Путин в ходе общения с педагогами получил приглашение на бракосочетание от учителя физики и математики из Костомукши, передает РИА «Новости». Молодой человек познакомился со своей будущей супругой на форуме классных руководителей.

    Педагог рассказал главе государства о своем жизненном пути: он родился в Костомукше, окончил Герценовский университет и семь лет трудился в школе в Петербурге. В 2021 году преподаватель вернулся в родную гимназию по программе «Земский учитель».

    «Владимир Владимирович, понимаем, что пригласить вас не можем, но очень хотелось бы отправить вам приглашение на свадьбу», – сказал учитель.

    Путин поинтересовался, почему пара решила отложить торжество до 2027 года. Педагог пояснил, что они хотели сыграть свадьбу именно в День семьи, любви и верности. Президент поздравил молодого человека и пожелал всего наилучшего его невесте.

    Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    Президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей искусственным интеллектом.

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    29 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

    Путин: Закрытие малых школ является плохим решением

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.

    Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.

    «Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.

    Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.

    Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.

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    29 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии торговли России и Белоруссии

    Путин: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% за полгода

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торгово-экономические связи между Москвой и Минском демонстрируют уверенный рост, несмотря на попытки оказать внешнее давление на двусторонние отношения, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил успешное развитие торгово-экономического взаимодействия с Белоруссией, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, главное наше направление взаимодействия – торгово-экономическое – развивается успешно», – сказал российский лидер.

    Глава российского государства добавил, что позитивная динамика сохраняется вопреки попыткам внешнего вмешательства. За прошлый год объем взаимной торговли составил почти 52 млрд долларов, а в текущем году ожидается дальнейшее увеличение показателей.

    Лукашенко выразил уверенность, что итоговые цифры этого года значительно превысят прошлогодние результаты. Он также обратил внимание на то, что существенную долю в обмене товарами занимает современная электроника, в производстве которой белорусская сторона обладает высокими компетенциями.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах провести переговоры с российским руководством.

    Вскоре Владимир Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции.

    Перед этим премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5%.

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