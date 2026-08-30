Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

Tекст: Антон Антонов

«Уважаемые друзья! Искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днём шахтера, поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства», – заявил Путин.

Президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, напомнил, что с профессией шахтера связана история Отечества: горняки заложили индустриальный фундамент, способствовали развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Во время Великой Отечественной войны они обеспечивали работу заводов и фронта, а после победы участвовали в восстановлении разрушенных городов и предприятий.

Он пообещал продолжить работу по развитию угольной промышленности, оптимизации транспортной логистики, повышению безопасности производств и улучшению качества жизни шахтерских семей.

Путин назвал современную добычу угля отраслью будущего и отметил важность подготовки кадров и повышения престижа профессий шахтера и горняка. По его словам, шахтерская работа требует особого мужества и выдержки, а в забоях трудятся люди, способные «слышать» шахту и мгновенно принимать верные решения.

В завершение президент пожелал горнякам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня шахтера в Луганской народной республике прошли торжественные мероприятия, объединившие награждение передовиков производства и чествование ветеранов угольной отрасли.

В России и странах бывшего СССР День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.