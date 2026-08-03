Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец

Умер российский художник Александр Рубец

Tекст: Катерина Туманова

Вице-президент Творческого союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Рубец ушел из жизни 1 августа, передает РИА «Новости».

«Российская академия художеств с большим прискорбием сообщает, что 1 августа 2026 года на 73 году ушел из жизни член-корреспондент РАХ, вице-президент Творческого союза художников России, член Союза художников и Союза дизайнеров России, известный деятель отечественного художественного сообщества, талантливый живописец, признанный организатор культурной жизни Александр Михайлович Рубец (1953-2026)», – сказано в сообщении академии.

В пресс-службе РАХ отметили, что талант мастера сформировался в традициях русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Его пейзажи и натюрморты привлекали внимание как профессионалов, так и любителей искусства.

Постоянными темами в творчестве Рубца были городские и сельские виды, а также природа Северного Кавказа.

Коллеги подчеркнули, что Александр Рубец умел объединять людей, поддерживал начинающих творцов и сохранял преемственность традиций, став надежной опорой культурной среды региона.

Александр Рубец родился в 1953 году в Гродно. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большую часть жизни живописец провел в Пятигорске. Он регулярно участвовал в выставках Южного отделения РАХ, а в 2014 году в академии прошла его персональная экспозиция.