Россия выразила протест Польше после сноса памятника солдатам в Пыжицах

Российское посольство выразило протест Польше после сноса памятника в Пыжицах

Tекст: Вера Басилая

Посольство России незамедлительно направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в Пыжицах, передает РИА «Новости». В дипмиссии назвали действия Варшавы кощунственным шагом и грубым нарушением двустороннего соглашения о местах памяти и захоронениях.

«Незаконные сносы памятников являются неприкрытой попыткой фальсифицировать историю, стереть из сознания польского народа память о подвиге советских воинов», – подчеркнули российские дипломаты. Демонтаж монумента состоялся 31 июля, когда тяжелая техника разрушала конструкцию на протяжении нескольких часов.

Инициатором сноса выступил Институт национальной памяти Польши. Процесс демонтажа советских мемориалов начался при нынешнем президенте республики Кароле Навроцком, который ранее руководил этим институтом. В России против него возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

В 1997 году совместный перечень включал 561 памятник советским воинам на территории Польши. На сегодняшний день в стране осталось всего несколько десятков таких объектов.

Рабочие при помощи тяжелой техники разрушили мемориал советским солдатам в городе Пыжице в Западно-Поморском воеводстве на севере Польши, отколов от скульптуры металлическую голову.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об активизации кампании по уничтожению советского наследия в Польше.