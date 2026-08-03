В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

Tекст: Вера Басилая

По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

«Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.