Дело заведено после обнаружения пятерых детей в квартире-свалке под Самарой

Tекст: Алексей Дегтярёв

В социальных сетях появилась информация о том, что в Чапаевске пятеро несовершеннолетних проживают без должного присмотра, указало ведомство в Max.

По этим данным, мать детей ведет антисоциальный образ жизни и уклоняется от своих родительских обязанностей, в то время как органы опеки не предпринимают никаких действий.

В СК по Самарской области возбудили уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Павлу Олейнику представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах происшествия.

По данным из соцсетей, дети проживали в антисанитарных условиях, у них не было еды и одежды. Их мать злоупотребляла алкоголем, а отчим водил в квартиру незнакомцев.

Некоторых детей из семьи изъяли, двоих забрала к себе бабушка. Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае полиция спасла пятерых брошенных матерью детей под Уфой.

В 2024 году суд в Ульяновской области арестовал подозреваемую в издевательствах над приемными детьми опекуншу.