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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня

    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров, накрывший и города Соединенных Штатов.

    На вопрос, определился ли он с «наказанием» для Канады, Трамп ответил коротко: «Да». При этом президент США не стал раскрывать, какие именно меры готовит Вашингтон. Он лишь пообещал, что подробности будут объявлены в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости включить убытки от канадских лесных пожаров в импортные пошлины, уплачиваемые Оттавой.

    Сенатор США Берни Морено пообещал внести законопроект о санкциях против Канады из-за вреда от дыма ее лесных пожаров для экологии США.

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    3 августа 2026, 01:30 • Новости дня
    Цена Brent снизилась на 8,2% на фоне анонсированных переговоров США с Ираном
    Цена Brent снизилась на 8,2% на фоне анонсированных переговоров США с Ираном
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 8,28% на фоне объявления о переговорах США с Ираном, следует из данных торгов.

    Цена барреля Brent опустилась до 82,66 доллара, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 5,85% и торговались на уровне 79,72 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что переговоры США и Ирана стартуют в понедельник.

    Вашингтон заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

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    3 августа 2026, 02:48 • Новости дня
    Иран заявил о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу

    Аракчи: Переговоры Ирана и Омана по Ормузскому проливу приблизились к завершению

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по вопросам судоходства в Ормузском проливе подошли к финальной стадии, сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Аракчи выступил на заседании правительства и представил отчет о состоянии консультаций с Оманом, передает ТАСС.

    Аракчи отметил «прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах Тегерана и Маската по введению транзитных сборов с западных торговых судов при проходе через Ормузский пролив.

    МИД Ирана ранее обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе из-за давления на Маскат.

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    3 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Daily Telegraph предупредила об угрозе рецессии в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В случае затяжной блокады Ормузского пролива британская экономика рискует войти в рецессию, пишет Daily Telegraph со ссылкой на отчет консалтинговой компании EY.

    Отмечается, что британская экономика может столкнуться с рецессией, если Ормузский пролив останется закрытым до весны 2027 года. По данным отчета, в следующем году ВВП Британии может сократиться на 0,2% при затягивании кризиса, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    В этом случае первые два квартала 2027 года завершатся отрицательным ростом. Уточняется, что потенциальный спад способен разогнать инфляцию более чем вдвое, до 6,4%.

    Газета напоминает, что в марте занимавшая тогда пост министра финансов Британии Рейчел Ривс заявила о пересмотре прогноза роста ВВП на 2026 год с 1,4% до 1,1%. Она также указывала, что в 2027 году экономика королевства должна прибавить 1,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики компании Rapidan Energy Group предупреждали о риске рецессии, сопоставимой с кризисом 2008 года, в случае сохранения блокировки Ормузского пролива до августа.

    Прошлый пемьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об угрозе роста цен в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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    3 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

    Иран обвинил Украину в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана располагают доказательствами того, что атака украинских сил на иранское судно в акватории Каспийского моря была совершена умышленно, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Тегеран обладает доказательствами преднамеренного характера удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море, передает ТАСС.

    «По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», – заявил дипломат. Багаи добавил, что Тегеран намерен принять все необходимые меры для привлечения Украины к ответственности и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Инцидент произошел в конце июля, когда Украина нанесла удар по иранскому судну, находившемуся в территориальных водах России в Каспийском море.

    Ранее иранские власти сочли неубедительными оправдания Киева по инциденту в Каспийском море.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости компенсации ущерба за атаку.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    3 августа 2026, 07:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 5% после заявлений Трампа об Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость нефти на мировом рынке в начале новой недели показала снижение более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, сокращению предшествовали заявления американского президента Дональда Трампа о возможных новых переговорах с Ираном.

    По состоянию на утро понедельника стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,17%, опустившись до 83,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские контракты на WTI потеряли 5,92%, достигнув отметки 79,66 доллара. Ранее в ходе торгов падение котировок Brent достигало 8,2%.

    Резкое изменение на рынке произошло после того, как Дональд Трамп сообщил об отмене запланированной на выходные военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом анонсировал старт американо-иранских переговоров в понедельник.

    Неделей ранее Вашингтон отложил военные удары по исламской республике ради сохранения запасов ракет ПВО.

    До этого Трамп говорил о намерении продолжить диалог с Тегераном.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    3 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    Ранее 22 июля иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным базам в Иордании.

    До этого бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    В июне подразделения противовоздушной обороны Исламской республики уничтожили дрон США MQ-9 Reaper в провинции Бушер.

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    3 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика

    Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.

    Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.

    «Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.

    Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.

    Искусственный интеллект соцсети Truth Social назвал тарифные решения президента налогом для американцев.

    Эксперты заподозрили американского лидера в искусственной манипуляции рынками.

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    3 августа 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение судов в Ормузском проливе в скором времени возобновится, сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник вечером.

    «Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», – сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном.

    Между тем в МИД Ирана указывали, что заявления президента США о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности.

    Корпус стражей исламской революции в конце июля заявлял о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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