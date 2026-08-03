Пытавшаяся задушить педиатра жительница Нижнего Тагила получила условный срок

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в детской городской больнице осенью 2024 года. Женщина привела на прием к участковому врачу своих детей и осталась недовольна качеством медицинских услуг. Она начала предъявлять претензии, оскорблять специалиста и снимать происходящее на телефон, передает РИА «Новости».

Когда педиатр попыталась пресечь видеосъемку, между женщинами завязалась борьба. Пациентка дважды толкнула врача, в результате чего та ударилась о стул и подоконник. После этого нападавшая схватила медика за шею и начала душить. Агрессивные действия остановили сотрудники поликлиники.

«В Нижнем Тагиле местная жительница осуждена за нападение на врача-педиатра и высказывание угрозы убийством в ходе медосмотра ее детей», – говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Женщина признана виновной в угрозе убийством лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности. Помимо одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, суд обязал осужденную выплатить потерпевшей 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Вину нападавшая не признала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле полицейские задержали напавшего на гинеколога агрессивного посетителя поликлиники в Улан-Удэ.

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В марте злоумышленник убил ножом медицинскую сестру в больнице Свердловской области.