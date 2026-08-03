Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы

Как передает телеканал Euronews, в Литве немецкие солдаты ведут наблюдение за электромагнитным пространством. Они перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем, передает РИА «Новости».
Замаскированные позиции и мобильные комплексы немецких сил находятся вдоль государственной границы Белоруссии. Командование немецкой армии называет этот район «стеклянным полем боя». Там ведется круглосуточный перехват данных, мониторинг частот и дешифровка сигналов радиолокационных систем.
Немецкое командование также задействует пешие группы спецназа РЭБ. Военнослужащие используют 30-килограммовые ранцевые комплексы для развертывания автономных сетей связи в зонах без коммуникационной инфраструктуры. Собранные у границ Белоруссии сведения направляются в единый координационный центр НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат для укомплектования литовской бригады.
В июне новое бронетанковое подразделение бундесвера провело масштабные маневры с беспилотниками вблизи белорусской границы.
Берлин планирует развернуть полностью боеготовое формирование на восточных рубежах альянса к 2027 году.