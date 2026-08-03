  • Новость часаРоссийские системы ПВО в течение дня сбили 58 украинских БПЛА
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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске
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    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Российские военные поразили четыре сухогруза с оружием для украинской армии
    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках
    3 августа 2026, 20:22 • Новости дня

    Россияне в июле резко увеличили запас наличных денег на руках

    Tекст: Ольга Иванова

    В июле прирост объема наличных средств в обращении у граждан и компаний ускорился почти в полтора раза, достигнув 643 млрд рублей.

    За второй летний месяц количество наличных денег на руках у россиян увеличилось на 643,4 млрд рублей. Этот показатель превысил июньские значения на 43%, передает ТАСС. С начала года общий объем наличных средств у населения и бизнеса вырос более чем на 2 трлн рублей.

    В начале июля Банк России в своем резюме обсуждения ключевой ставки обращал внимание на заметный рост спроса на наличные в последние месяцы. Регулятор подчеркивал, что переток средств со счетов в наличную форму изменяет структуру денежной массы, но не влияет на ее общий объем. По оценке Центробанка, этот процесс сам по себе не провоцирует дополнительный спрос на товары и услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года объем наличных денег в России вырос на рекордные 1,4 трлн рублей. Центробанк объяснил такую динамику адаптацией бизнеса к новым налоговым правилам.

    Сбербанк выразил обеспокоенность негативным влиянием роста наличных расчетов на экономику.

    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    3 августа 2026, 12:32 • Новости дня
    Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 представили Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, сообщает Минпромторг.

    Воздушное судно находилось в воздухе один час 23 минуты. Машиной управляли заслуженные летчики-испытатели, среди которых Герой России Роман Таскаев, передает РИА «Новости».

    В июле лайнер представили главе государства во время визита на Иркутский авиазавод. «Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля», – отметили в министерстве.
    Тогда пилоты доложили лидеру страны о ходе подготовки к испытаниям.

    Вместимость нового узкофюзеляжного самолета от корпорации «Яковлев» составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача машин отечественным авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения всех сертификационных процедур Росавиации.

    В конце июля президент Владимир Путин оценил готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин.

    Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии самолетов на 2026–2027 годы.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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    3 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории пляжа в Архипо-Осиповке, когда там было многолюдно, сообщили очевидцы.

    «Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

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    3 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе

    Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель ужаснулась мобилизации в Одессе

    Мендель ужаснулась жесткой мобилизации в Одессе
    @ Tarasov/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала инцидент со стрельбой в Одессе, где мужчина открыл огонь по сотрудникам военкомата, пытавшимся силой отправить его на передовую.

    «Вот как выглядит принудительный призыв на военную службу, когда он превращается в охоту на людей. На мужчин охотятся на улицах, вытаскивают из домов и отправляют на фронт практически без подготовки, в то время как власть имущие остаются в безопасности. Отчаяние порождает насилие», – заявила она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Мендель также подчеркнула необходимость создания справедливой и прозрачной системы призыва на основе добровольности. По ее словам, текущая ситуация лишь терроризирует граждан и толкает их на край пропасти.

    Накануне в Одессе местный житель открыл огонь по сотрудникам военкомата, которые пытались забрать его на фронт.

    Весной бывшая пресс-секретарь президента Украины назвала принудительный призыв средневековой жестокостью.

    В конце апреля группа подростков в Одессе силой отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    Месяцем ранее другой одессит металлической цепью прогнал четверых военных к микроавтобусу.

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    3 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России

    Жена Дудя заработала миллионы на языковой школе в Барселоне для эмигрантов

    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга Юрия Дудя (внесен в список иноагентов) Ольга Дудь стала совладелицей образовательного центра в Испании, предлагая эмигрантам помощь с визами и курсы стоимостью до 370 тыс. рублей.

    После начала СВО на Украине супруга признанного в России иноагентом блогера Юрия Дудя получила крупную прибыль в эмиграции, передает Ura.ru  со ссылкой на Shot. Ольга Дудь стала одним из владельцев языковой школы в Барселоне, ориентированной на переехавших россиян.

    «Жена Юрия Дудя заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне после начала СВО», – сообщает источник. Уточняется, что именно этот образовательный бизнес блогер активно рекламировал в своих видеороликах. При этом юридически компания была оформлена на его супругу.

    Клиентам школы обещают быстрое освоение испанского и других языков. Кроме того, релокантам предлагают содействие в оформлении визовых документов и помощь в построении успешной карьеры. Стоимость прохождения языкового курса может достигать 370 тыс. рублей.

    В ноябре прошлого года московский суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии.

    Летом того же года Басманный районный суд арестовал блогера заочно.

    Столичная прокуратура направила материалы для возбуждения данного уголовного дела в Следственный комитет.

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    3 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в поселке в Геленджике после удара БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

    Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

    Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

    «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    Ветеран ВДВ погиб при прыжке с парашютом в Подмосковье
    @ zmsutskr

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Рузском городском округе Московской области 41-летний мужчина разбился насмерть во время тренировочного прыжка из-за нераскрывшегося основного парашюта, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК.

    Трагедия произошла в воскресенье над аэродромом Ватулино, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Парашютист совершал прыжок с высоты 600 метров.

    Погибший оказался ветераном Воздушно-десантных войск. Для него этот прыжок был уже девятым.

    «По факту смертельного травмирования 41-летнего парашютиста проводится процессуальная проверка», – добавили в СК.

    В июне бейсджампер Энди Льюис и его напарник трагически погибли во время выполнения опасного трюка на одном парашюте в американском штате Юта.

    До этого в Бразилии из-за прыжка без должной экипировки погибла девушка.

    В августе прошлого года в Подмосковье при прыжке с вертолета Ми-8 погиб парашютист.

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    3 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 провел первый полет, он взлетал с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг.

    «Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода», – указало министерство в своем Telegram-канале.

    Между тем замглавы ведомства Геннадий Абраменков сообщил, что МС-21 выполнил около половины программы сертификационных летных испытаний.

    После завершения сертификации начнутся поставки серийных машин эксплуатантам.

    В конце июля президент Владимир Путин осмотрел готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    Месяцем ранее глава государства осмотрел МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт начал летные испытания.

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