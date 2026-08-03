Вторая за два дня группа мигрантов высадилась на побережье материковой Испании

Tекст: Дарья Григоренко

Высадившиеся нелегалы успели скрыться до приезда полиции, бросив свое плавсредство неподалеку от маяка Пунта-Карнеро, передает РИА «Новости».

«Сигнал о прибытии лодки с мигрантами поступил в службу экстренной помощи сегодня утром. Точное число находившихся на ее борту людей пока мы не установили», – сообщил источник в правоохранительных органах города.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили людей ни возле судна, ни на прилегающей территории. В настоящий момент поиски скрывшихся мигрантов продолжаются. Это уже третья лодка, достигшая испанского берега менее чем за 48 часов. Двумя днями ранее, 2 августа, в этом же районе высадились 17 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании направили 3 тыс. силовиков в Сеуту для сдерживания нелегалов. Рабочие приступили к монтажу специальных морских барьеров на местном пирсе.

Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию в цифровом пространстве.