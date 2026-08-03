В Москве презентовали умный коленный модуль для людей с ампутацией бедра

Tекст: Елизавета Шишкова

Разработка призвана сделать использование протеза более безопасным, устойчивым и комфортным за счет автоматической адаптации к различным условиям движения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Замминистра труда и социальной защиты России Дмитрий Лигомина подчеркнул, что только высокофункциональные изделия позволяют добиться компенсации утраченных функций, сопоставимых с возможностями человека до ампутации. По его словам, использование таких технологий напрямую влияет на качество жизни пользователей.

В модуль встроены датчики, которые в реальном времени анализируют нагрузку, угол сгибания и характер движения человека. Благодаря этому устройство оперативно адаптируется к ходьбе с переменной скоростью по ровной и пересеченной местности, спуску по лестницам и наклонным поверхностям попеременным шагом, движению по пандусам, посадке в автомобиль, езде на велосипеде и ходьбе спиной вперед. Конструкция также допускает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут.

Учредитель ГК «Метиз» Николай Ермалюк сообщил, что создание модели заняло несколько лет. Он отметил, что в протезировании важно не только разработать технически сложный модуль, но и добиться доверия к нему в повседневной жизни, когда каждый маршрут для пользователя протеза состоит из множества мелких ситуаций – от выхода из дома до изменения темпа ходьбы без постоянной концентрации на каждом шаге.