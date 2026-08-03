Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа

В Московском планетарии предупредили о затмении Солнца 12 августа

Tекст: Ольга Иванова

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть в небе над Москвой 12 августа. Явление продлится всего девять минут перед заходом солнца, передает ТАСС.

«В Москве частичное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через девять минут скроется за горизонт», – уточнили в пресс-службе Московского планетария.

Максимальная фаза, доступная для наблюдения в столице, наступит в 20:08 мск. В целом полное затмение продлится около четырех с половиной часов.

Полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и восточной Гренландии. На территории России это явление будет доступно для наблюдения на полуострове Таймыр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев спрогнозировал частичную видимость солнечного затмения в европейской части России.

Пресс-служба Московского планетария анонсировала появление шести планет на ночном небе в середине августа.

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков назвал 12 августа главным астрономическим днем месяца из-за совпадения трех крупных явлений.