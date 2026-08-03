Путин назначил Догадкина послом России в Сирии

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новым руководителем дипломатической миссии стал Дмитрий Догадкин.
«Назначить Догадкина Дмитрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сирийской Арабской Республике», – говорится в тексте официального документа.
Другим распоряжением российский лидер освободил от должности Александра Ефимова, который ранее возглавлял посольство в Дамаске.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на должность посла в Катаре вместо Дмитрия Догадкина заступил Артем Кожин. В декабре 2024 года российское диппредставительство в Дамаске подтвердило продолжение работы Александра Ефимова.
В феврале 2025 года Владимир Путин обсудил укрепление сотрудничества с сирийским руководством.