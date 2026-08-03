На форуме «Территория смыслов» 300 активистов преодолели «Тропу ВОИНА»

Tекст: Елизавета Шишкова

Командное испытание «Тропа ВОИНА» стало центральным событием смены «Родина» на XII Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов». В состязании участвовали представители молодёжных советов федеральных органов власти, делегации силовых и правоохранительных ведомств, участники СВО, активисты «Комитета семей воинов Отечества» и молодые сотрудники исполнительных органов субъектов России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Центр «ВОИН» имеет большой опыт в организации масштабных мероприятий, поэтому для форума «Территория смыслов» мы подготовили особенный формат состязания», – заявил директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко. Он подчеркнул, что на «Тропе ВОИНА» участникам показали и закрепили навыки военно-спортивной подготовки и роль единства, лидера и наставника, и отметил участие в смене «Родина» десяти сотрудников и курсантов Центра.

Маршрут «Тропы ВОИНА» включал семь рубежей, символизировавших направления подготовки в Центре. Игроки пролезали под условной «колючей проволокой», метали гранаты на точность, подтягивались на турнике и стреляли по электронно-динамическим мишеням. Финалом стали марш-бросок с оружейным грузом и зона тактической медицины, где участники тренировали остановку кровотечения и эвакуацию капитана команды.

За безопасностью и объективностью турнира следили эксперты и инструкторы Центра «ВОИН» из ЛНР, Бурятии, Чувашии, Сахалинской, Мурманской и Псковской областей, среди них ветераны боевых действий и участники СВО. Главным судьёй выступил участник президентской программы «Время героев», советник директора Центра «ВОИН» Илья Миронов. Он отметил, что игра сплотила участников форума и показала, что молодёжь России – это большая команда единомышленников, и добавил, что подобные патриотические проекты будут развиваться.

Ранее на форуме «Территория смыслов» в рамках смены «Правда» инструкторы провели серию мастер-классов по тактической медицине и управлению беспилотниками. Участники освоили основы первой помощи, которые помогут спасти жизнь окружающим, и получили базовые навыки пилотирования дронов.