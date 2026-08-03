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    3 августа 2026, 18:36 • Новости дня

    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске

    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, передает РИА «Новости». Собравшиеся в зале участники финала встретили российского лидера бурными овациями.

    В момент появления главы государства один из юных соведущих церемонии по имени Денис дал пас в сторону президента. Путин обменялся с мальчиком двумя футбольными пасами, после чего официально поприветствовал всех собравшихся на мероприятии.

    Конкурс «Большая перемена» считается самым масштабным проектом для талантливых детей и подростков в стране. Программа включает 12 направлений, или «вызовов», охватывающих сферы от науки и технологий до искусства и творчества. По итогам представления новаторских проектов 300 школьников-победителей получат возможность отправиться в путешествие через всю Россию на специально оборудованном поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    На церемонии закрытия российский лидер озвучил цифру в семь миллионов участников проекта за шесть лет.

    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    2 августа 2026, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВДВ выразил уверенность в способности крылатой пехоты решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

    Российский лидер направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, передает сайт Кремля. В своем обращении он подчеркнул, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки и сильные духом.

    «Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», – заявил президент.

    «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о присвоении звания Героя России 111 военнослужащим ВДВ с начала спецоперации.

    В мае президент наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова за мужество.

    В прошлом году глава государства поздравил личный состав с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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    2 августа 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    «Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряжённым добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что технические и инженерные решения, примененные при строительстве железных дорог, воплотили передовые идеи своего времени и сделали российские магистрали символом надежности и прогресса.

    Он указал, что железнодорожники сегодня активно внедряют электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

    Президент поблагодарил работников отрасли за «работу на совесть», верность профессии и высокие результаты и пожелал им здоровья, новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Белозеров сообщил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

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    2 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск, поддержке приграничных районов и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил героизм железнодорожников «в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества».

    «И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    Накануне он на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым поручил компании продолжать всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

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    3 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Соревнования для учеников пятых-седьмых классов и зарубежных старшеклассников проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа, передает ТАСС.

    Участниками решающего этапа стали более 800 ребят. Проект существует с 2020 года и за это время охватил свыше 7 млн детей и подростков по всей стране. Сейчас к нему могут присоединиться школьники всех возрастов и студенты колледжей.

    Эксперты оценивают умение конкурсантов работать в команде и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также жюри обращает внимание на творческое мышление и организаторские способности молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Организаторы проекта сделали ставку на командную работу школьников.

    В прошлом году финальный этап состязания начался в детском центре «Артек».

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    3 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин назвал Красноярск географическим центром России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президент РФ Владимир Путин отметил уникальное расположение и важнейший научно-промышленный статус Красноярска.

    Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

    «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

    Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

    На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.

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    3 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.

    Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

    Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

    В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

    Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

    Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.

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    3 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Красноярского края

    Путин провел первую очную встречу с губернатором Красноярского края Котюковым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Красноярск провел встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Красноярске в рамках рабочего визита российского лидера.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Там он пообщался со школьниками, ставшими финалистами состязания.

    Михаил Котюков руководит регионом с 2023 года. Он постоянно принимает участие в мероприятиях с участием президента, но эта двусторонняя встреча стала первой, прошедшей в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Российский лидер пожелал дальнейших успехов финалистам масштабного молодежного мероприятия.

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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более семи млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих школьников особое значение имеет не только сам конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться своими идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что именно нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий. Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Владимира Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся двумя футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Я очень рад, очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства также отметил, что за все время организации конкурса в нем приняли участие более семи млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил Путин.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?», – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса от Республики Бурятия. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

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