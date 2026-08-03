Путин провел встречу с губернатором Красноярского края

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Красноярске в рамках рабочего визита российского лидера.
Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Там он пообщался со школьниками, ставшими финалистами состязания.
Михаил Котюков руководит регионом с 2023 года. Он постоянно принимает участие в мероприятиях с участием президента, но эта двусторонняя встреча стала первой, прошедшей в очном формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Российский лидер пожелал дальнейших успехов финалистам масштабного молодежного мероприятия.